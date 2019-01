Γέλιο, το όνομά σου είναι Paul Thorne

Ο βρετανός μάγος του stand-up comedy έρχεται για μία παράσταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ο έγκριτος Guardian μας συστήνει να τον δούμε οπωσδήποτε. Και ιδού η ευκαιρία. Ο Paul Thorne, ο κορυφαίος άγγλος κωμικός και μέλος του θρυλικού Comedy Store στο Λονδίνο έρχεται στην Αθήνα για μια παράσταση σε παραγωγή του Γιώργου Χατζηπαύλου, του κορυφαίου έλληνα καλλιτέχνη του stand-up που μας έχει χαρίσει αξέχαστες βραδιές στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Έχοντας στο ενεργητικό του sold out παραστάσεις σε όλο τον κόσμο, εμφανίσεις στα κορυφαία φεστιβάλ κωμωδίας και σε εκπομπές όπως τα Comedy Central at The Comedy Store, The World Stands Up, The Stand Up Show, Saturday Live και Not Tonight with John Sergeant, ο Thorne θα παρουσιάσει μια παράσταση –στα αγγλικά, εννοείται- για όλα τα πολιτικά ανορθόδοξα των ημερών μας αφιερωμένη εξαιρετικά στο αθηναϊκό κοινό.

Ο Paul Thorne στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα, τηλ. 210 3418550, Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, στις 20:00. Τιμές εισιτηρίων: 10€ προπώληση, 12€ στο ταμείο την ημέρα της παράστασης, 10€ μειωμένο. Προπώληση εισιτηρίων: Στα ταμεία του Ιδρύματος, στην Ιστοσελίδα www.mcf.gr, στα εκδοτήρια Ticket Services, Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσματζόγλου), σε όλα τα καταστήματα Forthnet.