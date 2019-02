12 ώρες Σαίξπηρ το Σάββατο στην Ομόνοια

Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει στον παγκόσμιο εορτασμό για τα «γενέθλια» του ποιητή και του δραματουργού με τη δράση «12 ώρες στο δωμάτιο με τον Σαίξπηρ» το Σάββατο 23 Απριλίου

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την ημερομηνία γέννησης του Σαίξπηρ. Όμως, στο Στράτφορντ Απόν Έιβον, τη γενέτειρα πόλη του Sir Willy (William Shakespeare), εδώ και έναν αιώνα περίπου τα γενέθλια του ποιητή γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου.

Φέτος, λόγω της συμπλήρωσης 450 χρόνων από τη γέννησή του και 400 χρόνων από τον θάνατό του, τα «γενέθλια» παίρνουν διεθνή χαρακτήρα. Στη Νέα Υόρκη, μεγάλη έκθεση με φωτογραφίες, κοστούμια και προγράμματα από παλιές παραστάσεις έργων του Σαίξπηρ παρουσιάζεται στην New York Public Library for the Performing Arts. Στο Σικάγο, δεκάδες εστιατόρια συμμετέχουν στο «Culinary Complete Works», όπου επαγγελματίες σεφ χρησιμοποιούν τα έργα του Βάρδου ως έμπνευση για τη δημιουργία ενός ή περισσότερων πιάτων, ενώ στο Λονδίνο, το Shakespeare’s Globe οργανώνει το «Complete Walk», μια βόλτα στις όχθες του Τάμεση όπου, στις 23 και στις 24 Απριλίου θα προβάλλονται σε τεράστιες οθόνες δεκάλεπτα φιλμ με σκηνές από έργα του Σαίξπηρ, με τη συμμετοχή διάσημων ηθοποιών.

Στην Αθήνα, το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει στους εορτασμούς με μια πρωτότυπη δράση, βασισμένη σε μια ιδέα της Λουίζας Αρκουμενέα. Μέσα σε ένα κοντέινερ-εγκατάσταση, που θα στηθεί στην πλατεία Ομονοίας με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων, ηθοποιοί, σκηνοθέτες και μεταφραστές θα παρουσιάσουν αποσπάσματα από τα σημαντικότερα έργα του κορυφαίου θεατρικού συγγραφέα. Ο Άμλετ, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, ο Ριχάρδος Γ΄, ο Ιάγος, η Λαίδη Μάκβεθ, ο βασιλιάς Ληρ, ο Σάιλοκ, η Οφηλία, η Κορντέλια και άλλοι διάσημοι ήρωες θα ζωντανέψουν για 12 ώρες, από τις 11:00 έως τις 23:00, με τη φιλική συμμετοχή των καλλιτεχνών.

Η ταυτότητα της δράσης:

Σύλληψη - επιλογή κειμένων: Λουίζα Αρκουμανέα

Σκηνοθετική επιμέλεια: 'Εφη Θεοδώρου

Επιμέλεια σκηνικού χώρου και κοστουμιών: Ελένη Μανωλοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Θοδωρής Αμπαζής, Χαράλαμπος Γωγιός - με τη συμμετοχή των σπουδαστών της Δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου

Επιμέλεια φωτισμών: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Δραματουργική συνεργασία: Σάββας Κυριακίδης

«12 ώρες στο δωμάτιο με τον Σαίξπηρ», Σάββατο 23 Απριλίου, από τις 11:00 έως τις 23:00. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Τα δελτία εισόδου θα διατίθενται αυθημερόν στο χώρο δράσης με σειρά προτεραιότητας και ο μέγιστος χρόνος παραμονής θα είναι 20’.