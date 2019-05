Θα τη φας ό,τι κι αν γίνει…

Damned if you do, damned if you don’t που λένε και οι Εγγλέζοι

Αυτό μου προέκυψε από την υποδοχή Γιαννιώτη στο αεροδρόμιο. Όπου επιστρέφει στην πατρίδα ο Ολυμπιονίκης και δεν υπάρχει κάποιος από την πολιτεία να τον υποδεχθεί. Κι αμέσως στο ίντερνετ αρχίζει η γκρίνια: «έτσι είναι, τη σιχαίνονται την αριστεία», «το κράτος έχει εγκαταλείψει τους αθλητές στη μοίρα τους», «δεν έχουν μούτρα να βγουν στον κόσμο». Στην περίπτωση βεβαίως της Κορακάκη, που την υποδέχτηκε ο Κουρουμπλής, είχαμε ανάλογη γκρίνια: «πάνε να κλέψουν τα μετάλλια των αθλητών», «δεν βοήθησαν καθόλου και τώρα βγαίνουν μπροστά», «προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο».

Damned if you do, damned if you don’t που λένε και οι Εγγλέζοι. Θα τη φας ό,τι κι αν κάνεις, που θα λέγαμε στην Ελλάδα. Μια νοοτροπία, που με ενέπνευσε να γράψω τα αντίστοιχα 10 +1 «θα τη φας» με πολιτικό περιεχόμενο. Ακολουθούν:

1) Προκηρύσσει ο Τσίπρας εκλογές και τις κερδίζει:

Οι Αμερικάνοι τον βγάλανε.



Προκηρύσσει ο Τσίπρας εκλογές και τις χάνει:

Οι Γερμανοί τον φάγανε.

2) Γίνονται εκλογές και τις κερδίζει ο Κυριάκος:

Σιγά, ο πατέρας του τον έβγαλε. Ας είχε άλλο επίθετο και σου έλεγα εγώ.



Γίνονται εκλογές και τις χάνει ο Κυριάκος:

Με τέτοιο επίθετο και δεν κατάφερε να πάρει την πρωτιά. Δεν κάνει ρε το άτομο.

3) Γίνονται εκλογές και ξαναμπαίνει ο Θεοδωράκης στη Βουλή:

Λόγω αναγνωρισιμότητας μπήκε, επειδή ήταν δημοσιογράφος.



Γίνονται εκλογές και δεν ξαναμπαίνει ο Θεοδωράκης στη Βουλή:

Για να μπεις στη Βουλή δεν φτάνει μόνο η αναγνωρισιμότητα.

4) Γίνονται εκλογές και ανεβάζει η Φώφη τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ:

Έλα μωρέ, ας μην τα είχε κάνει μαντάρα ο Τσίπρας και σου έλεγα εγώ.



Γίνονται εκλογές και δεν ανεβάζει η Φώφη τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ:

Δεν φτάνει μόνο το επώνυμο για να πας μπροστά στην πολιτική.

5) Γίνονται εκλογές και ξαναμπαίνει ο Λεβέντης στη Βουλή:

Ρε συ, είναι πολλά τα τρολάκια.



Γίνονται εκλογές και δεν ξαναμπαίνει ο Λεβέντης στη Βουλή:

Ούτε καν τα τρολάκια δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

6) Γίνονται εκλογές και ανεβάζει ο Κουτσούμπας τα ποσοστά του ΚΚΕ:

ΟΧΙ!



Γίνονται εκλογές και δεν ανεβάζει ο Κουτσούμπας τα ποσοστά του ΚΚΕ:

ΟΧΙ!

7) Διεξάγεται το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ανοίγει μύτη:

Έχουν πέσει με την κουτάλα στο μέλι και κονομάνε, ποιος να μιλήσει;



Διεξάγεται το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται χαμός:

Τσακώνονται για το ποιος θα βάλει πρώτος την κουτάλα στο μέλι, σάμπως δεν ξέρουμε;

8) Ξαναγίνεται πραξικόπημα στην Τουρκία και πέφτει ο Ερντογάν:

Σιγά τον σουλτάνο, γίγαντας με πήλινα πόδια.



Ξαναγίνεται πραξικόπημα στην Τουρκία και τη σκαπουλάρει εκ νέου ο Ερντογάν:

Άσε μας τώρα με το πιόνι του Πούτιν. Οι Ρώσοι τον κρατάνε στην εξουσία.

9) Γίνεται πραξικόπημα στην Ελλάδα και οι στασιαστές συλλαμβάνονται:

Ούτε μια χούντα δεν μπορεί να πετύχει σ’ αυτή την κωλοχώρα. Σαπίλα παντού.



Γίνεται πραξικόπημα στην Ελλάδα και οι στασιαστές αναλαμβάνουν την κυβέρνηση:

Το είχε πει ο Παΐσιος.

10) Επιστρέφει ο Βαρουφάκης με δικό του κόμμα και μπαίνει στη Βουλή:

Τα γκομενάκια τον βγάλανε, σιγά την επιτυχία.



Επιστρέφει ο Βαρουφάκης με δικό του κόμμα και δεν μπαίνει στη Βουλή:

Ξέβαψε η μπογιά του, σαν τα καμάκια απ’ το Σύνταγμα.

10 + 1) Ξαναγίνονται οι Ολυμπιακοί από Δευτέρα και κερδίζει η Ελλάδα όλα τα μετάλλια:

Ντόπα μεγάλε, φουλ! Μου το είπε ξάδερφος της κουνιάδας μου απ’ το χωριό που κουβαλάει τα χάπια με τη νταλίκα.



Ξαναγίνονται οι Ολυμπιακοί από Δευτέρα και δεν κερδίζει η Ελλάδα ούτε ένα μετάλλιο:

Άχρηστα όλα τα ζουλάπια. Ούτε καν ντόπα δεν είχαν μυαλό να πάρουν.