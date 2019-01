Μια πορεία για την Ελένη

Ένας ο δράστης, δύο οι δράστες, ενδέχεται να είναι και τρίτος. Κύκλωμα εκβιασμών στη Ρόδο. Βίντεο με βιασμό από τρία άτομα. Της είχαν δέσει τα πόδια. Ήταν ζωντανή και παρακαλούσε. Ο δράστης είχε βίαιο παρελθόν. Ο δράστης ήταν καλής οικογενείας. Ο δράστης ήταν Έλληνας. Ο δράστης ήταν Αλβανός. Ήταν ακόμη ζωντανή όταν την έριξαν στη θάλασσα. Παρακαλούσε να την πάνε στο νοσοκομείο. Τα ήθελε. Δεν είχε δώσει δικαιώματα. Ο δράστης ξυλοκοπήθηκε στις φυλακές του Αυλώνα. Μιλάνε οι γονείς. Μιλάνε οι συγγενείς. Μιλάνε οι περίοικοι. Ήταν φοιτήτρια. Η Ελένη ήταν φοιτήτρια.

Στοιχεία από το αστυνομικό ρεπορτάζ των ημερών. Μπερδεμένα στοιχεία, αλληλοσυγκρουόμενα. Ο τάδε είπε αυτό, ο δείνα είπε το άλλο. Στοιχεία στο γραφείο του αστυνομικού διοικητή, στοιχεία στο γραφείο του ανακριτή, στοιχεία στο γραφείο του τηλεοπτικού αρχισυντάκτη. Όλοι μιλούν για την Ελένη, γράφουν τα μηχανάκια της θεαματικότητας. Εικόνες από την κηδεία. Εικόνες από την κηδεία. Εικόνες από την κηδεία. Οι θεαματικότητες εκτοξεύονται. Δέκα μέρες πυροβολισμοί Κατσίφα, δέκα μέρες αποπλάνηση ταρίφα, δέκα μέρες η Ελένη στη Ρόδο. Φωτογραφία με το τατουάζ στη γάμπα της…

Μπερδεμένα στοιχεία, αλληλοσυγκρουόμενα. Αλλά δυο πράγματα τα ξέρουμε επακριβώς. Πρώτον, η Ελένη Τοπαλούδη δολοφονήθηκε και δεύτερον, δολοφονήθηκε γιατί είπε «όχι». Γιατί δεν υπέκυψε, γιατί δεν συναίνεσε. Γιατί είπε «ως εδώ», γιατί είπε «δεν θέλω», γιατί είπε «ξεχάστε το». Η Ελένη Τοπαλούδη έχασε τη ζωή της, γιατί αρνήθηκε να κάνει κάτι που δεν ήθελε. Τόσο απλό είναι. Λες «ναι» και ζεις. Λες «όχι» και σε βρίσκουνε στα βράχια πνιγμένη. Δολοφονημένη από κάποια πλάσματα που στο μυαλό τους το «όχι» δεν χωράει. Δολοφονημένη από κάποια πλάσματα που έχουν μάθει να βλέπουν τις γυναίκες σαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Δολοφονημένοι από κάποια πλάσματα που εξισώνουν τον έρωτα με τον θάνατο. Και η τηλεόραση να δείχνει σκηνές από την κηδεία…

Την προσεχή Παρασκευή όσοι και όσες από εμάς μένουμε στο Λεκανοπέδιο Αττικής, μπορούμε από τη μία να τιμήσουμε τη μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη και την άλλη να υψώσουμε ανάστημα κόντρα στις γυναικοκτονίες. Με μια συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας, που θα ξεκινήσει στις έξι το απόγευμα από την πλατεία Καπνικαρέα στο Μοναστηράκι. Την πορεία διοργανώνουν οι ομάδες Καμία Ανοχή, Sabbat – Burn the Rich not the Witch, Justice for Zack/Zackie, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και Λέσχη Εργαζόμενων Νεολαίας Ελληνικού Αργυρούπολης. Στο κάλεσμά τους αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Για άλλη μια φορά πάνω σε μια γυναικοκτονία συναντήθηκαν ο κοινωνικός κανιβαλισμός και ο μιντιακός βόθρος, που έσπευσαν να βάλουν στο μικροσκόπιο τη ζωή της Ελένης, τις κοινωνικές της σχέσεις, το πόσο καλή φοιτήτρια και ήρεμη ήταν ή δεν ήταν. Για άλλη μια φορά οι γυναικοκτόνοι διαχωρίστηκαν σε ντόπιους και μετάναστες, σε Ροδίτη και Αλβανό, σε "καλό παιδί από πλούσια οικογένεια" που παρασύρθηκε από τον "βίαιο μετανάστη". Τα μισογυνικά και ρατσιστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εκπομπές που πούλησαν και βεβήλωσαν το νεκρό της σώμα, η αγία ελληνική οικογένεια που για άλλη μια φορά σοκαρίστηκε».

Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Η Ελένη είναι δυο μέτρα κάτω από τη γη, οι ύποπτοι είναι στις φυλακές, ο ανακριτής είναι επί το έργον, εμείς που είμαστε; Για μια ακόμη φορά στους καναπέδες μας και στις πολυθρόνες μας; Ή μήπως στο δρόμο με υψωμένη τη γροθιά; Για τις μανάδες μας, τις αδερφές μας, τις φίλες μας, τις κόρες μας, για τις γυναίκες που έχουν το δικαίωμα να πούνε «όχι». Που έχουν το δικαίωμα να κουμαντάρουν τις ζωές τους. Που έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν, να μιλούν, να γελούν, να ερωτεύονται. Καμία λιγότερη, καμία μόνη!