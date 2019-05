Άνδρες και γυναίκες ζουν ... με διαφορά ώρας

Ομάδα αμερικανών επιστημόνων σε συνεργασία με έναν ερευνητή του γαλλικού Ινστιτούτου INSERM επισήμανε ότι το βιολογικό ρολόι των γυναικών χτυπά γρηγορότερα σε σχέση με των ανδρών, μια διαφορά που μπορεί να εξηγεί γιατί οι γυναίκες έχουν την τάση να ξυπνούν και να κοιμούνται νωρίτερα σε σχέση με τους άνδρες. Το βιολογικό ρολόι και οι βιορυθμοί, απαραίτητα στη ζωή όλων των ζώντων οργανισμών, επιτρέπουν να μένουμε συγχρονισμένοι καθόλο το 24ωρο, το οποίο καθορίζεται από την εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας.



Όλες οι βασικές βιολογικές λειτουργίες, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχονται από το σύστημα αυτό: ο κύκλος έγερσης-ύπνου, το καρδιαγγειακό σύστημα, το πεπτικό και το ανοσοποιητικό αλλά και οι ορμονικές εκκρίσεις, οι γνωστικές επιδόσεις…



Η ταχύτητα της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού δεν είναι η ίδια ακριβώς σε όλα τα είδη. Στον άνθρωπο ο εγκέφαλος τη ρυθμίζει μεταξύ 23:30’ και 24:30’. Καθημερινά, ο κύκλος φωτός-σκότους προσδιορίζει το νωρίς και το αργά σε σχέση με το 24 ωρο.



Ερευνητές του αμερικανικού εργαστηρίου Harvard Med Scholl στη Βοστόνη μέτρησαν το μήκος του κύκλου του βιολογικού ρολογιού σε 52 γυναίκες και 105 άνδρες, ηλικίας 18 έως 74 ετών.



Οι εθελοντές παρακολουθούνταν επί δύο έως έξι εβδομάδες σε ένα ειδικό περιβάλλον χωρίς πληροφοριίες που αφορούν το χρόνο, ώστε να καθοριστεί η ταχύτητα του κύκλου του βιολογικού τους ρολογιού.



Σε συνεργασία με τον Κλοντ Γκρονφιέ, του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικών Ερευνών (INSERM) της Γαλλίας, η ομάδα έδειξε ότι το βιολογικό ρολόι των γυναικών είναι πιο γρήγορο σε σχέση με των ανδρών: η διάρκεια του βιολογικού κύκλου στις γυναίκες είναι κατά μέσο έξι λεπτά συντομότερη σε σχέση με των ανδρών.



Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες έχουν δυόμισι φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν ένα βιολογικό ρυθμό μικρότερο των 24 ωρών. Μια χρονική διαφορά σε σχέση με τη διάρκεια της ημέρας που χρειάζεται μια καθημερινή επαναρύθμιση του ρολογιού.



"Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί οι γυναίκες ξυπνούν κατά μέσο όρο πιο νωρίς", εξηγεί ο Γκρονφιέ: αν η επαναρύθμιση δεν λειτουργήσει, το ρολόι των γυναικών προηγείται χρονικά κάθε μέρα και οι γυναίκες θέλουν να κοιμούνται και να ξυπνούν λίγο νωρίτερα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.



Ο αποσυγχρονισμός μεταξύ της βιολογικής ώρας και της πραγματικής ώρας του ύπνου μπορεί έτσι να εξηγήσει γιατί η αϋπνία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, σύμφωνα με τον ερευνητή.



Τα συμπεράσματα της μελέτης δημοσιεύονται στην ηλεκτρική έκδοση της αμερικανικής επιθεώρησης Proceedings of the National Academy of Sciences.