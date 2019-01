Νέο εμβόλιο για την ηπατίτιδα C

Λεπτομέρειες για το νέο αυτό εμβόλιο δημοσιεύονται στο περιοδικό Science Translational Medicine. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε διαθέσιμο εμβόλιο για τη λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C, αν και κάποιες εταιρείες βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης των αποκαλούμενων θεραπευτικών εμβολίων, τα οποία προορίζονται για ασθενείς που έχουν ήδη μολυνθεί με τον ιό.

Το καινούργιο εμβόλιο έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε ποντίκια και πιθήκους – όχι όμως, ακόμη, σε ανθρώπους – και φαίνεται ότι προκαλεί έντονη και ευρεία απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω της παραγωγής πρωτεϊνών που ονομάζονται εξουδετερωτικά αντισώματα, όπως δήλωσε στο Reuters ο Δρ Ντέιβιντ Κλάτζμαν από το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie, ο οποίος συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα.



Το σημαντικό είναι ότι στα πειράματα που διεξήχθησαν τα αντισώματα αυτά κατάφεραν να εξουδετερώσουν διαφορετικά στελέχη του ιού της ηπατίτιδας C, γεγονός που μαρτυρεί ότι το εμβόλιο θα μπορούσε να παραμένει αποτελεσματικό ακόμη και αν ο ιός εμφανίσει μετάλλαξη.





























Πηγή: real.gr