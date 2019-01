Δημιούργησαν ανθεκτικό εμβόλιο για τον ιό Έμπολα

Αμερικανοί επιστήμονες επινόησαν ένα εμβόλιο εναντίον μιας θανατηφόρου μορφής του ιού Έμπολα, το οποίο είναι σταθερό και μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο ιός αυτός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976 και σκοτώνει περισσότερο από το 90% των ανθρώπων που μολύνει.



Όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το εμβόλιό τους είναι το πρώτο για τον ιό Έμπολα το οποίο παραμένει ενεργό για μεγάλα χρονικά διαστήματα και συνεπώς μπορεί να παραχθεί και να αποθηκευτεί με ασφάλεια για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης.



Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσιεύονται στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS).

Ο Έμπολα μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά, αλλά μπορεί να εξαπλωθεί και με τον αέρα. Οι ασθενείς εκδηλώνουν ναυτία, έμετο, εσωτερική αιμορραγία και οργανική ανεπάρκεια πριν πεθάνουν.



Αν και ο αριθμός των ατόμων που μολύνονται από αυτόν κάθε χρόνο είναι μικρός, οι επιπτώσεις του είναι τόσο καταστροφικές ώστε συχνά εκφράζονται ανησυχίες πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο σε τρομοκρατικές ενέργειες.



Γι’ αυτό και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να επινοηθεί ένα εμβόλιο εναντίον του. Τα έως τώρα εμβόλια, όμως, τα οποία περιείχαν αδρανοποιημένες μορφές του ιού, έχαναν την αποτελεσματικότητά τους με το πέρασμα του χρόνου.



Το νέο εμβόλιο, ωστόσο, περιέχει μια συνθετική πρωτεϊνη του ιού, η οποία βοηθεί τον οργανισμό να αναγνωρίσει τον ιό, αλλά είναι πολύ πιο σταθερή όταν αποθηκεύεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Η έρευνα των επιστημόνων της Αριζόνα έδειξε πως το εμβόλιο παρείχε προστασία στο 80% των ποντικιών στο οποίο χορηγήθηκε και στα οποία εν συνεχεία έγινε έγχυση του θανατηφόρου ιού.



«Το επόμενο βήμα είναι να δοκιμαστεί το εμβόλιο και εναντίον ενός άλλου στελέχους του ιού Έμπολα, το οποίο ταιριάζει περισσότερο με αυτό που μολύνει τους ανθρώπους», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Τσαρλς Άρντζεν, καθηγητής Βιοτεχνολογίας στην Σχολή Επιστημών Ζωής του πανεπιστημίου.







πηγή: tanea.gr