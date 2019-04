Λιγότερο φαγητό... καλύτερη μνήμη

Η μείωση της κατανάλωσης φαγητού κατά 600 θερμίδες την ημέρα μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη και τη μάθηση, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.



Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Καθολικού Πανεπιστημίου Sacred Heart της Ρώμης και αντικείμενό της ήταν ο «θερμιδικός περιορισμός» - η θεωρία ότι η στερητική διατροφή μπορεί να ωφελήσει την υγεία και να παρατείνει τη ζωή.



Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια το φαινόμενο, αλλά προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι αυτό στις λιγοστές θερμίδες που μπορεί να ωφελήσει την υγεία.



Ο ερευνητής Τζιοβαμπατίστα Πάνι και οι συνεργάτες του εστίασαν τη μελέτη τους σε μία πρωτεΐνη που λέγεται CREB1 και είναι γνωστό πως παίζει σημαντικό ρόλο στη μνήμη και στη μάθηση.



Σε πειράματα με ποντίκια, διαπίστωσαν πως ο περιορισμός των θερμίδων βελτίωνε τη μάθηση, διεγείροντας την παραγωγή της συγκεκριμένης πρωτεΐνης στον εγκέφαλο.



Το φαγητό των ζώων περιορίστηκε κατά μόνο 25-30% - ποσότητα που στους ανθρώπους αντιστοιχεί σε περίπου 600 θερμίδες την ημέρα.



Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS).



Όπως εξήγησε ο δρ Πάνι, η μείωση κατά 25-30% των ημερήσιων θερμίδων «είναι σαν να μην τρώει κανείς γλυκό μετά το τέλος κάθε γεύματός του».



Η διατήρηση της μνήμης και της ικανότητας μάθησης είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν αυξανόμενο προσδόκιμο επιβίωσης.



«Τα ευρήματά μας μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επινόηση μελλοντικών θεραπειών για τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου και την αποτροπή της εκφύλισής του», είπε ο δρ Πάνι.



«Ελπίζουμε να βρούμε έναν τρόπο, όπως ένα φάρμακο, για να ενεργοποιούμε την CREB1 και να διατηρείται νεανικός ο εγκέφαλος, δίχως την ανάγκη ενός αυστηρού διαιτολογίου».









πηγή: tanea.gr