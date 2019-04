Το γάλα προσθέτει χρόνια ζωής

Όσοι πίνουν γάλα, ζουν περισσότερο. Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας βρετανών επιστημόνων, που διαπίστωσε ότι όσοι πίνουν γάλα τακτικά, μειώνουν κατά 15% - 20% τις πιθανότητές τους να πεθάνουν από καρδιά, εγκεφαλικό, καρκίνο ή διαβήτη. Η έρευνα έγινε από ερευνητές των πανεπιστημίων Ρίντινγκ, Κάρντιφ και Μπρίστολ, με επικεφαλής τον καθηγητή Πίτερ Έλγουντ, και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of the American College of Nutrition».



Επειδή ορισμένες φορές το γάλα έχει κατηγορηθεί ως ανθυγιεινή τροφή, η έρευνα μελέτησε κατά πόσον τα οφέλη του γάλακτος υπεραντισταθμίζουν τους όποιους κινδύνους από την κατανάλωσή του. Για πρώτη φορά μια επιστημονική μελέτη εκτίμησε σφαιρικά τα οφέλη και τους κινδύνους για την εμφάνιση μιας ασθένειας λόγω του γάλακτος.



Η έρευνα αξιολόγησε τα στοιχεία από 324 προηγούμενες μελέτες που αφορούσαν την κατανάλωση γάλακτος. Το συμπέρασμα ήταν ότι τελικά η αυξημένη κατανάλωση γάλακτος προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα επιβίωσης, με άλλα λόγια αυξάνει το προσδόκιμο ζωής.



Σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι το γάλα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης κάποιας χρόνιας ασθένειας, με εξαίρεση τον καρκίνο του προστάτη.