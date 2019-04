Πότε έχουμε ανάγκη από βιταμίνες;

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποια ασθένεια, αθλείστε ή κουράζεστε πολύ, παίρνετε φάρμακα ή στον οργανισμό σας συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα αυτή της εγκυμοσύνης, τότε σίγουρα έχετεκαι αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει είναι ταΕίναι πιθανό να υπάρχει έλλειψη βιταμινών B6 και C, φολικού οξέως και ασβεστίου.Συμπληρώματα: Βιταμίνη C (250 mg επιπλέον). Επίσης, μια πολυβιταμίνη θα σας εξασφαλίσει την αναγκαία καθημερινή δόση του φολικού οξέος και της βιταμίνης Β6.Διατροφή: Φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, φράουλες, μούρα και σπανάκι.Στην περίπτωση αυτή χρειάζεστε μεγαλύτερες ποσότητες βιταμινών C και E και σεληνίου, ουσίες που βοηθούν τον οργανισμό να απαλλάσσεται από το στρες που προκαλεί η σκληρή άθληση.Συμπληρώματα: Βιταμίνη C (250 mg επιπλέον) και βιταμίνη E (200-400 mg επιπλέον). Διαλέξτε κάποια πολυβιταμίνη που περιέχει αυξημένες δόσεις αυτών των βιταμινών ή αγοράστε ξεχωριστά συμπληρώματα. Η πολυβιταμίνη θα καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σας και σε σελήνιο.Διατροφή: Φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C και φυλλώδη λαχανικά.Αν λαμβάνετε κάτω από 1.500 θερμίδες την ημέρα, ο οργανισμό σας μπορεί να παρουσιάσει έλλειψη βιταμινών B1, B6, B12, C και E, φολικού οξέος, ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου και ψευδαργύρου.Συμπληρώματα: Βιταμίνη C (250 mg επιπλέον) και βιταμίνη E (200-400 mg επιπλέον). Οι υπόλοιπες βιταμίνες μπορούν να εξασφαλιστούν από μια πολυβιταμίνη.Διατροφή: Φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C και γαρίδες (σημαντική πηγή ψευδαργύρου).Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη βιταμινών B1, B6, C, ασβεστίου, μαγνησίου, ποτασίου και καροτινοειδών χρωστικών ουσιών, που προστατεύουν τον οργανισμό από κακοήθεις όγκους και καρδειακές παθήσεις.Συμπληρώματα: Βιταμίνη C (250 mg επιπλέον). Μερικοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα άτομα που καταναλώνουν λίγα φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να παίρνουν και ειδικά συμπληρώματα με καροτινοειδείς ουσίες (30-50 mg καθημερινά) που περιέχουν αντιοξειδωτικά (άλφα και βήτα καροτίνη, λυκοπένιο και λουτείνη).Διατροφή: Σκόρδο, πιπεριές και όσπρια (κυρίως φακές και φασόλια).Αν γνωρίζετε ότι υπάρχει προδιάθεση ή πάσχετε από καρδιαγγειακά προβλήματα, τότε χρειάζεστε μεγαλύτερες ποσότητες φολικού οξέος και βιταμινών B6, B12, C και E.Συμπληρώματα: Βιταμίνες της ομάδας B. Συνήθως περιέχουν από 25 mg των βιταμινών B1, B2, B3 και B6, πάνω από 25 mg της βιταμίνης B12 και 400 mcg φολικού οξέος.Διατροφή: Ψάρι, καρύδια και λιναρόσποροι.Ο οργανισμός σας έχει ανάγκη από φολικό οξύ, ασβέστιο, σίδηρο και ψευδάργυρο.Το φολικό οξύ μειώνει τις πιθανότητες ανωμαλιών στην ανάπτυξη του εμβρύου.Το ασβέστιο, απαραίτητο αυτή την περίοδο για το χτίσιμο του σκελετού του εμβρύου, αλλά και για την καλή κατάσταση των οστών της εγκύου, μειώνει την πιθανότητα να αντιμετωπιστεί η υπέρταση της εγκυμοσύνης.Ο σίδηρος βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος του εμβρύου, ενώ ο ψευδάργυρος βοηθάει στη σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου του.Συμπληρώματα: Ειδικά συμπληρώματα για την εγκυμοσύνη, με μεγάλες ποσότητες φολικού οξέος, σιδήρου και ψευδάργυρου. Επίσης, καλό είναι να λαμβάνονται χωριστά συμπληρώματα ασβεστίου, γιατί το ασβέστιο εμποδίζει την αφομοίωση του σιδήρου.Διατροφή: Σολομός, όσπρια και δημητριακά.

ΠΗΓΗ: iatronet.gr