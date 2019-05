Eνισχύστε την υγεία της καρδιάς σας

Το γυμναστήριο δεν είναι ο μοναδικός τρόπος να ενδυναμώσετε το καρδιαγγειακό σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω μυστικά για να χτυπά η καρδιά σας δυνατά για πολλά πολλά χρόνια.



Πάρτε περισσότερη βιταμίνη C

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nutrition Journal έδειξε ότι τα άτομα που παρουσιάζουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C στο αίμα τους, σημειώνουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση από αυτά με μικρότερη ποσότητα. Η βιταμίνη αυτή βοηθά να μειωθεί η φλεγμονή στις αρτηρίες, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί.



Κοιμηθείτε νωρίς



Οι άνθρωποι που κοιμούνται μια ώρα παραπάνω έχουν περίπου 30% λιγότερο ασβέστιο στα αιμοφόρα αγγεία τους, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Medical Association. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα που έχετε όταν κοιμάστε λίγο παραπάνω, είναι παρόμοιο με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης κατά 2 -3 μονάδες!



Σπάστε αυγά

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Καναδά βρήκαν ότι συγκεκριμένες πρωτεΐνες στα αυγά έχουν παρόμοιες επιδράσεις με τους αναστολείς ACE, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.



Πιείτε πράσινο τσάι

Έρευνα του Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και του Ινστιτούτου Έρευνας της Επιστήμης της Διατροφής στη Βοστόνη δείχνει ότι η λήψη εκχυλίσματος πράσινου τσαγιού μπορεί να μειώσει την πίεση και τη χοληστερόλη σε τρεις μόνο εβδομάδες. Το πράσινο τσάι περιέχει πολυφαινόλες και φαίνεται ότι σε αυτές οφείλεται η ευεργετική δράση του τσαγιού. Μετά από τρεις εβδομάδες παρατηρείται πτώση στη συστολική και διαστολική πίεση με 5 και 4 μονάδες αντίστοιχα, ενώ διαπιστώθηκε ότι η συνολική και η καλή χοληστερόλη (LDL) πέφτουν 10 και 9 μονάδες αντίστοιχα. Το πράσινο τσάι είναι καλή επιλογή για όσους προσπαθούν να ελέγξουν την πίεσή τους διατροφικά.



Φάτε περισσότερες φυτικές ίνες

Σύμφωνα με ερευνητές του πανεπιστημίου Tulane, οι φυτικές ίνες μπορούν να μειώσουν την πίεση. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία από 25 έρευνες, τα οποία οδήγησαν σε ένα κοινό συμπέρασμα: αν προσθέσετε φυτικές ίνες στη διατροφή σας, θα έχετε ευεργετική δράση στα επίπεδα της πίεσης. Οι ειδικοί συστήνουν την αύξηση φρούτων και λαχανικών ώστε να αυξήσετε τις φυτικές ίνες.



Ασκηθείτε

Αν ξεκινήσετε από νωρίς να γυμνάζεστε, εκμηδενίζετε τις πιθανότητες να αποκτήσετε κάποιο καρδιακό πρόβλημα. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση εξαφανίζει τα βρώμικα λιπαρά στοιχεία του αίματος, τα οποία είναι αυτά που μπλοκάρουν τις αρτηρίες. Όσοι ακολουθούν έστω κι ένα ήπιο πρόγραμμα προπόνησης καταφέρνουν να μειώσουν τον αριθμό των τριγλυκεριδίων και την ποσότητα της κακής χοληστερόλης. Η πιο εντατική προπόνηση, όπως 5 χλμ. τρέξιμο, θα σας ανεβάσει την καλή χοληστερόλη.





Πηγή: omorfamistika.gr