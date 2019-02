Ασφαλής η κατανάλωση ασπαρτάμης;

Πηγή: mednutrition.gr

, η πλέον πολυσυζητημένη ολιγοθερμιδική γλυκαντική ύλη, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές «ανακαλύψεις» του τομέα της τεχνολογίας τροφίμων και της επιστήμης της διατροφής, αφού αποτελεί ένανπου μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τηπρακτικά χωρίς θερμίδες! Αν και έχει την ίδια θερμιδική αξία με τη ζάχαρη (4 kcal/ γραμμάριο), εντούτοις είναι, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σε πολύ μικρότερη ποσότητα και να παρέχει επί της ουσίας μηδενικές θερμίδες.Μετά τηντης ασπαρτάμης το, ακολούθησε πλήθος μελετών, οι οποίες αξιολόγησαν την ασφάλειά της, τόσο σε βραχυχρόνιο, όσο και σε μακροχρόνιο επίπεδο χρήσης.Το 1981, ο(FDA) και ηκαι του(JEFCA) ενέκριναν τη χρήση της σε τρόφιμα και ποτά, ενώ ακολούθησαν η(SCF, 1985) και αρμόδιοι ρυθμιστικοί φορείς υγείας ανά τον κόσμο, ώστε πλέον να χρησιμοποιείται σε πλήθος τροφίμων και ποτών, σε τουλάχιστονχώρες.Συνολικά, οι μελέτες που αξιολογούν την ασφάλεια της ασπαρτάμης ξεπερνούν τις. Αν και η ασφάλειά της έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί από μερίδα επιστημόνων, η ασφαλής χρήση της επιβεβαιώνεται, από κάθε νέα επαναξιολόγηση των φορέων υγείας και των ρυθμιστικών αρχών.Το, μετά την ανασκόπηση του συνόλου των μέχρι τότε διαθέσιμων δεδομένων, ησυμπέρανε ότι δεν υπήρχε λόγος αναθεώρησης του αποτελέσματος της τελευταίας αξιολόγησης κινδύνου στην ήδη ορισμένη τιμή ADI (SCF, 2002).Το 2006, με αφορμή τη δημοσίευση μιας ιταλικής μελέτης και την έντονη ανησυχία που ακολούθησε, η αρμόδια επιτροπή τηςεπιβεβαίωσε την ασφάλεια χρήσης της, στα μέχρι τότε επιτρεπτά όρια ημερήσιας πρόσληψης ADI. Τον ίδιο χρόνο, τοδημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας 5ετούς έρευνας, η οποία παρακολούθησε, χωρίς να βρει συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση ασπαρτάμης και την εκδήλωση καρκίνου.To 2007, οτης πλέον δοκιμασμένης γλυκαντικής ύλης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από μεγάλο αριθμό τοξικολογικών και κλινικών μελετών.Η πιο πρόσφατητου συνόλου των μελετών, άρθρων και εκθέσεων για την ασφάλεια της ασπαρτάμης, που πραγματοποιήθηκε απόανά τον κόσμο και η οποία δημοσιεύτηκε στο «Critical Reviews in Toxicology» το, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, η ασπαρτάμη είναι ασφαλής στα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης» και ότι «δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι η ασπαρτάμη προκαλεί καρκινογένεση, νευροτοξικότητα ή άλλες παρενέργειες στον άνθρωπο».Η πιο πρόσφατηέγινε το, όταν η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,που αμφισβήτησαν την ασφάλειά της (Soffritti et al 2010, Halldorsson et al 2010) και επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότιαπό όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.Είναι αλήθεια ότι η ασπαρτάμη έχει κατά καιρούς προκαλέσει ανησυχία στους καταναλωτές από δημοσιεύματα αμφισβητούμενων μελετών ή και παραπληροφόρηση που προέρχεται κυρίως από το διαδίκτυο, όπου κυκλοφορεί- σε blogs, chain emails και ιστοσελίδες - ο οποίος όμως, δυστυχώς, δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγχουμε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων προέρχονται από