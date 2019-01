Καταρρίπτονται έξι μύθοι γύρω από το σεξ

Όταν το θέμα είναι το σεξ, τα κλισέ για τη συμπεριφορά των δύο φύλων, περισσεύουν. «Οι άντρες θέλουν σεξ, οι γυναίκες δέσμευση», «οι άντρες κοιτούν το σώμα, οι γυναίκες τα λεφτά» είναι δύο από αυτά. Μία νέα μελέτη, όμως, αποδεικνύει πως η πραγματικότητα δεν είναι επακριβώς έτσι.

Αμερικανοί επιστήμονες με επικεφαλής την δρα Τέρι Κόνλεϊ, επίκουρη καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, αναζήτησαν τις έως τώρα δημοσιευμένες μελέτες για τη συμπεριφορά μας απέναντι στο σεξ.

Τα συμπεράσματά τους δημοσιεύονται στην επιθεώρηση «Current Directions in Psychological Science» - και αποκαλύπτουν πως σε μεγάλο βαθμό αποτελούν μύθο έξι ευρέως διαδεδομένες πεποιθήσεις για το σεξ:.



1. Οι άντρες κοιτούν το σώμα, οι γυναίκες τα λεφτά. Μολονότι άντρες και γυναίκες λένε πως έχουν διαφορετικές προτεραιότητες όταν μιλούν για τον ερωτικό σύντροφο των ονείρων τους, οι διαφορές εξανεμίζονται όταν πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα σε αληθινούς ανθρώπους.



Στην πραγματικότητα, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2008 στην «Επιθεώρηση Προσωπικότητας & Κοινωνικής Υγείας» (JPSP), έδειξε πως άντρες και γυναίκες ενδιαφέρονται εξίσου για ελκυστικότητα και κοινωνική θέση όταν σκέφτονται ποιον/ποιαν να διαλέξουν ανάμεσα σε πιθανούς ερωτικούς συντρόφους τους οποίους βλέπουν απέναντί τους.

Αντιθέτως, άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2011 έδειξε πως όταν αξιολογούν τους νυν ερωτικούς συντρόφους τους, ούτε το ένα ούτε το άλλο παίζουν ρόλο.



2. Οι άντρες θέλουν να αλλάζουν ερωτικές συντρόφους. Εάν ρωτήσουμε άντρες και γυναίκες πόσους ερωτικούς συντρόφους είχαν στη ζωή τους, ο μέσος αριθμός για τους άντρες πιθανότατα θα είναι μεγαλύτερος.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι άντρες έχουν κάνει... τάμα να αλλάζουν τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα - ούτε ότι πάντοτε λένε την αλήθεια για τον αριθμό των ερωτικών συντρόφων που είχαν στη ζωή τους.



Όπως γράφουν η δρ Κόνλεϊ και οι συνεργάτες της, βρήκαν μελέτες που αποκαλύπτουν πως για την πλειονότητα των ανδρών και των γυναικών, ο αριθμός των ερωτικών συντρόφων που θέλουν είναι ο ίδιος: ένας.

Επιπλέον, εντόπισαν στην επιθεώρηση «Journal of Sex Research» μελέτη του 2003 στην οποία άντρες και γυναίκες πέρασαν από ανιχνευτή ψεύδους (δεν ήταν αληθινός πολύγραφος, αλλά αυτό δεν το ήξεραν οι εθελοντές).

Αποτέλεσμα: εκεί που οι άντρες κόμπαζαν για τις ερωτικές συντρόφους τους, μόλις έκατσαν μπροστά στον «πολύγραφο» άλλαξαν άρδην όσα έλεγαν, γιατί φοβήθηκαν ότι θα προδοθούν!



Έτσι, οι διαφορές στους ερωτικούς συντρόφους μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξανεμίστηκαν!



3. Οι άντρες σκέφτονται μονίμως το σεξ. Είναι γεγονός ότι οι άντρες δείχνουν να σκέφτονται το σεξ συχνότερα απ’ ό,τι οι γυναίκες. Άλλο όμως να σκέφτεσαι κάτι συχνά και άλλο να το σκέφτεσαι μονίμως.

Το θέμα έχει διερευνηθεί σε αρκετές μελέτες, η πιο πρόσφατη από τις οποίες δημοσιεύθηκε αρχές Δεκεβρίου 2011 στην επιθεώρηση «Journal of Sex Research». Κοινό συμπέρασμα όλων: ναι μεν οι άντρες σκέφτονται το σεξ συχνότερα απ’ ό,τι οι γυναίκες, αλλά όχι και όλη την ώρα.



Η μελέτη του Δεκεμβρίου, λ.χ., την οποία πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο έδειξε ότι ο μέσος άντρας σκέφτεται το σεξ 19 φορές την ημέρα, το φαγητό 18 φορές την ημέρα και τον ύπνο 11 φορές την ημέρα.

Αντίστοιχα, οι γυναίκες σκέφτονται το σεξ 10 φορές την ημέρα, το φαγητό 15 και τον ύπνο 8,5 φορές την ημέρα.

4. Οι γυναίκες έχουν λιγότερους οργασμούς. Ακόμα ένα κλισέ που δεν ανταποκρίνεται εντελώς στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την δρα Κόνλεϊ και τους συνεργάτες της, η συχνότητα του οργασμού στις γυναίκες είναι μειωμένη κυρίως κατά τα πρώτα στάδια μιας σχέσης.

Το 2009, λ.χ., δημοσιεύθηκε μελέτη σε 12.925 άντρες και γυναίκες που έδειξε ότι τις πρώτες φορές σε μία σχέση οι γυναίκες έχουν το ένα τρίτο των οργασμών που έχουν οι άντρες.

Καθώς όμως περνάει ο καιρός, το «χάσμα» μεταξύ ανδρών και γυναικών ελαττώνεται σταδιακά – μετά από λίγους μήνες σχέσης οι γυναίκες έχουν τους μισούς οργασμούς απ’ ό,τι οι άντρες και τελικά στις μακροχρόνιες σχέσεις, οι γυναίκες έχουν τα οκτώ δέκατα των οργασμών που έχουν οι άντρες.



Η διακύμανση αυτή πιθανώς σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι ο κλειτοριδικός οργασμός, που άλλες μελέτες δείχνουν ότι είναι πιο πιθανός σε μακροχρόνιες σχέσεις παρά σε εφήμερες.



5. Οι άντρες λατρεύουν το ευκαιριακό σεξ. Το 1989 πραγματοποιήθηκε μία τολμηρή για την εποχή της μελέτη: επιστήμονες εκπαίδευσαν νεαρούς άντρες και γυναίκες πως να πλησιάζουν άτομα του αντίθετου φύλου παρόμοιας ηλικίας και να τους ζητούν να κάνουν σεξ μαζί τους.



Καμία από τις γυναίκες που ερωτήθηκε δεν δέχτηκε, ενώ από τους άντρες το 70% είπαν πρόθυμα «ναι».

Έκτοτε, πολλοί υποστηρίζουν πως αυτό αποτελεί την απτή απόδειξη ότι οι άντρες είναι βιολογικά προγραμματισμένοι να αναζητούν το «παιχνίδι». Νεώτερες μελέτες, όμως, δείχνουν πως η αλήθεια είναι πιο πολύπλοκη.

Όταν λ.χ. αυτός που κάνει την πρόταση στις γυναίκες είναι πολύ ελκυστικός ή κάποιος που δεν βλέπουν για πρώτη φορά, είναι πολύ πιο δεκτικές στην προσφορά. Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων για το one-night-stand εξανεμίζονται όταν την προσφορά κάνει κάποιος διάσημος.



Η δρ Κόνλεϊ έχει επίσης διαπιστώσει σε μελέτη, η οποία ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί, πως πολλές γυναίκες εκλαμβάνουν την αιφνίδια πρόταση από έναν εντελώς άγνωστο άντρα ως ένδειξη ότι δεν είναι καλός στο κρεβάτι και έτσι αναγκάζεται να ψάξει για να βρει ερωτική σύντροφο – και με αυτά κατά νου, τον απορρίπτουν δίχως δεύτερη σκέψη.



6. Οι γυναίκες είναι επιλεκτικές, οι άντρες «ό,τι να ’ναι». Οι εξελικτικές θεωρίες πρεσβεύουν ότι οι άντρες ενδιαφέρονται αδιακρίτως να τεκνοποιήσουν για να διαιωνιστεί το είδος, ενώ οι γυναίκες διαλέγουν προσεκτικά τον πατέρα του παιδιού τους αναζητώντας υποσυνείδητα υγιή και όμορφα χαρακτηριστικά για να του τα περάσουν.

Αυτό, όμως, μάλλον δεν είναι εντελώς αληθές, γράφουν οι δρ Κόνλεϊ και οι συνεργάτες της.



Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2009 στην επιθεώρηση «Psychological Science» έδειξε ότι άντρες και γυναίκες είναι πιο επιλεκτικοί όταν τους πλησιάζει ένας δυνητικός ερωτικός σύντροφος, αλλά λιγότερο επιλεκτικοί όταν είναι αυτοί που κάνουν την προσέγγιση.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες speed-dating και έδειξε πως όταν οι άντρες περνούσαν μπροστά από καρέκλες όπου κάθονταν εθελόντριες, οι γυναίκες ήταν πιο επιλεκτικές ως προς το ποιον διάλεγαν για να βγουν ραντεβού. Όταν όμως οι γυναίκες έκαναν την «περατζάδα», ήταν οι άντρες που γίνονταν επιλεκτικοί.



Επειδή παραδοσιακά οι άντρες είναι αυτοί που κάνουν την πρώτη κίνηση, οι γυναίκες μπορεί απλώς να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να είναι επιλεκτικές, σημειώνουν η δρ Κόνλεϊ και οι συνεργάτες της.







