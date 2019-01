Στις ΗΠΑ, η ηπατίτιδα C σκοτώνει περισσότερους από ότι το AIDS

Η ηπατίτιδα C, μια ασθένεια που συνήθως μένει απαρατήρητη για χρόνια, έχει πλέον εξελιχθεί σε σιωπηλή επιδημία με περισσότερους θανάτους από ό,τι προκαλεί ο HΙV, προειδοποιούν τρεις νέες μελέτες στις ΗΠΑ.



Ο ιός της ηπατίτιδας C (HVC) μεταδίδεται από την επαφή με μολυσμένο αίμα και απειλεί ιδιαίτερα τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Σπανιότερα μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή και από τη μητέρα στο βρέφος.



Οι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί για χρόνια ή δεκαετίες, τελικά όμως ο HVC προκαλεί ηπατικές βλάβες, κίρρωση, καρκίνο του ήπατος και θάνατο.



Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο επιπολασμός της ασθένειας, δηλαδή το ποσοστό του συνόλου των ασθενών στον γενικό πληθυσμό, εκτιμάται στην Ελλάδα σε 1,5 με 2 τοις εκατό.



Πρόσφατη, μικρή μελέτη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έδειξε ότι το 70% των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών που εξετάστηκαν έπασχαν από ηπατίτιδα C.



Το θετικό όμως είναι ότι δύο νέα φάρμακα, η τελαπρεβίρη και η μποσεπρεβίρη, μπορούν να προστεθούν στη στάνταρτ φαρμακευτική θεραπεία και να εκριζώσουν τον ιό έως και στο 75% των περιπτώσεων.



Η θεραπεία είναι βέβαια ακριβή, διαρκεί τουλάχιστον έξι μήνες και συνοδεύεται από σοβαρές παρενέργειες. Δεδομένου όμως ότι η ασθένεια δεν θεωρείται πια ανίατη, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των φορέων και η χορήγηση θεραπείας έχει το δυναμικό να ανακόψει την επιδημία.





Οι νέες μελέτες



Τα ανησυχητικά νέα στοιχεία για την επιδημία HVC στις ΗΠΑ προέρχονται από τρεις μελέτες που δημοσιεύονται online στην έγκριτη επιθεώρηση Annals of Internal Medicine.



Στην πρώτη μελέτη, ερευνητές των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αναφέρουν ότι 3,2 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν μολυσμένοι από τον ιό, και τουλάχιστον οι μισοί δεν το γνωρίζουν.



Το 2007 η ηπατίτιδα C προκάλεσε 15.000 θανάτους, συγκριτικά με περίπου 13.000 θανάτους από τον ιό του AIDS. Τα τρία τέταρτα των θυμάτων είχαν ηλικία 45 έως 64 ετών.



«Η θνησιμότητα θα συνεχίσει να αυξάνει τα επόμενα 10 με 15 χρόνια, εκτός αν κάτι αλλάξει» γράφουν οι ερευνητές. Εκτιμούν επίσης ότι η ασθένεια είναι συχνότερη σε όσους γεννήθηκαν το διάστημα 1946-1964 και έκαναν περιστασιακή χρήση ενδοφλέβιων ουσιών όταν ήταν νέοι.



Σύμφωνα με μια δεύτερη μελέτη, επίσης από τα CDC, η αύξηση στους θανάτους από HPC αναμένεται λόγω του γεγονότος ότι η ασθένεια δεν γίνεται έγκαιρα αντιληπτή: «Η λοίμωξη από ηπατίτιδα C είναι συχνά ασυμπτωματική ή προκαλεί μη ειδικά συμπτώματα (κατάθλιψη αρθραλγία και κόπωση) για δεκαετίες» γράφει η Δρ Καθλίν Λάι και οι συνεργάτες της.



Στην ίδια μελέτη, οι ερευνητές εξετάζουν το εάν πρέπει να αλλάξουν οι συστάσεις ώστε τα άτομα που γεννήθηκαν το διάστημα 1945-1965 να υποβάλλονται σε εξετάσεις μία φορά. Δεδομένου ότι η φαρμακευτική θεραπεία έχει πλέον βελτιωθεί, αυτό θα είχε το δυναμικό να σώσει 82.000 ζωές, εκτιμά η μελέτη.



Μια τρίτη μελέτη, από ερευνητές του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η νέα, τριπλή θεραπεία παρουσιάζει ικανοποιητική σχέση κόστους-οφέλους για τους ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο. Η θεραπεία κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια, είναι όμως φθηνότερη από τις μεταμοσχεύσεις στις οποίες υποβάλλονται ασθενείς στο τελικό στάδιο, κόστους άνω των 100.000 ευρώ.



«Χωρίς αλλαγές στις σημερινές τακτικές αναγνώρισης [των ασθενών] και θεραπείας, οι θάνατοι από HCV προβλέπεται να αυξηθούν στους 35.000 το χρόνο μέχρι το 2030» προειδοποιούν οι ερευνητές.



