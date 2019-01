Το κάπνισμα στην εφηβεία αυξάνει τις πιθανότητες πρόωρου θανάτου

Έφηβοι που καπνίζουν έχουν περισσότερες πιθανότητες θνησιμότητας από καρδιοπάθεια δεκαετίες αργότερα, ακόμα και αν διακόψουν το τσιγάρο στη μέση ηλικία, ανακάλυψαν ερευνητές.



Σε χειρότερη θέση βρίσκονταν άνθρωποι που άρχισαν το κάπνισμα στην εφηβεία και διατήρησαν τη συνήθεια σε όλη τους τη ζωή. Είχαν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν πρόωρα σε σχέση με τους μη καπνιστές, σύμφωνα με ευρήματα που δημοσιεύονται στο περιοδικό «Journal of the American College of Cardiology».



Ο David Batty, του University College London, δήλωσε ότι οι κίνδυνοι είναι αθροιστικοί. Αν κάποιος καπνίζει σε όλη του τη ζωή αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με το αν κάπνιζε ως φοιτητής. Το θετικό μήνυμα είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά να σταματήσει.



Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει το κάπνισμα σε νεαρή ηλικία με μελλοντική καρδιοπάθεια και καρκίνο. Ωστόσο εκείνες οι έρευνες βασίστηκαν στις αναμνήσεις των μεσηλίκων σχετικά με το κάπνισμα σε νεαρότερη ηλικία, που δεν είναι πάντα αξιόπιστη τεχνική.



Στη νέα μελέτη οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία συνεχιζόμενης έρευνας σε άντρες που άρχισαν το κολλέγιο μεταξύ του 1916 και του 1950 και ανέφεραν τη χρήση τσιγάρου σε εξετάσεις υγείας στη σχολή. Στη συνέχεια εστάλησαν ερωτηματολόγια σχετικά με το κάπνισμα τη δεκαετία του 1960, του 1970 και του 1980.



Η νέα έρευνα περιέλαβε περισσότερους από 28.000 άντρες, από τους οποίους περίπου 10.000 ανέφεραν ότι κάπνιζαν ως φοιτητές. Περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες πέθαναν κατά την παρακολούθηση διάρκειας 53 ετών.



Άντρες που ανέφεραν ότι κάπνιζαν στο κολλέγιο και αργότερα είχαν διπλάσιες πιθανότητες θνησιμότητας σε σχέση με όσους δεν κάπνισαν ποτέ. Συγκριτικά, οι απόφοιτοι του κολεγίου που κάπνιζαν σαν έφηβοι αλλά διέκοψαν στη συνέχεια είχαν 29% υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.



Ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος για τους καρκίνους που σχετίζονται με το κάπνισμα και την καρδιοπάθεια, ιδιαίτερα.



