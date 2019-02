Τα χειμωνιάτικα φρούτα και η διατροφική τους αξία

Τα χειμωνιάτικα φρούτα έχουν υψηλή διατροφική αξία με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C για να ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού μας.



Παρακάτω δίνονται διατροφικά στοιχεία για τα πιο συνηθισμένα χειμωνιάτικα φρούτα.



Πορτοκάλι: Το πορτοκάλι είναι το φρούτο που χαρακτηρίζει τον χειμώνα. Πιο συγκεκριμένα το πορτοκάλι είναι πολύ καλή πηγή βιταμίνης C και φυτικών ινών. Η βιταμίνη C που περιέχει, ενισχύει την άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού και προστατεύει από ασθένειες. Επιπλέον η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τη σύνθεση του συνδετικού ιστού, την απορρόφηση του σιδήρου και τη σύνθεση κυττάρων του αίματος. Επίσης, το πορτοκάλι είναι εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών καθώς περιέχει βιταμίνη C και, β-καροτίνη, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του οργανισμού από διάφορους τύπους καρκίνου και καρδιακά νοσήματα. Το πορτοκάλι, όπως και τα άλλα εσπεριδοειδή συμβάλουν, λόγω των ινών που περιέχουν, στη μείωση της χοληστερίνης. Επίσης συμβάλει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου από φυτικές πηγές. Θερμιδικά αποδίδει 85 kcal ανά 185 γραμμάρια. Τρώγεται σκέτο σαν φρούτο και περισσότερο καταναλώνεται σε χυμούς ή /και με την προσθήκη και άλλων φρούτων.



Ακτινίδιo: Είναι ένα ιδιαίτερο σε μορφή και γεύση φρούτο, το οποίο περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από οποιοδήποτε άλλο φρούτο. Περιέχει ακόμα κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο, ιχνοστοιχεία, ενώ κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι φυτικές ίνες. Προσφέρει λόγω της αντιοξειδωτικής του αξίας αντιμικροβιακή προστασία. Οι φυτικές του ίνες συμβάλουν στην καλύτερη πέψη, αλλά και λειτουργία του εντέρου. Βέβαια απαιτείται προσοχή, αφού τα σποράκια που περιέχει είναι επικίνδυνα και πρέπει να αποφεύγονται σε παθήσεις όπως εκκολπωμάτωση, γαστρίτιδα, έλκος, ενώ το «τριχωτό» του δέρμα προκαλεί δερματικές αλλεργίες σε πολλούς, που το αποφεύγουν για αυτό το λόγο. Ένα μικρό ακτινίδιο 70 γραμμαρίων δίνει 45 θερμίδες και 2.1 γραμμάρια φυτικών ινών, ενώ αποδίδει πάνω από το 100% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη C.



Μανταρίνι: Ανήκει στην ομάδα των εσπεριδοειδών όπως το πορτοκάλι, το γκρέιπφρουτ και το λεμόνι, δύο μέτρια μανταρίνια αποδίδουν 53 θερμίδες. Το μανταρίνι είναι μια πολύ καλή πηγή βιταμίνης C και είναι επίσης πλούσιο σε καροτινοειδή τα οποία, εκτός από πολλές ευεργετικές για τον οργανισμό ιδιότητες, δίνουν στα μανταρίνια το πορτοκαλί τους χρώμα. Είναι πλούσια πηγή καλίου που βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεση επίσης και πολύ καλή πηγή βιταμίνης Α. Το μανταρίνι μοιάζει με το πορτοκάλι, παρότι είναι λιγότερο πλούσιο σε μεταλλικά άλατα, αλλά η παρουσία αλάτων βρωμίου δικαιολογεί την ηρεμιστική του δράση. Έχει ένα διακριτικό άρωμα που το χαρακτηρίζει και επίσης, η φλούδα του μανταρινιού έχει θεραπευτικές ιδιότητες και αποξηραμένη χρησιμοποιείται σε αφεψήματα καθώς και σε αρώματα.



Μήλο: ένα μέτριο μήλο περιέχει περίπου 60 θερμίδες. Περιέχει μεταλλικά στοιχεία τα οποία ενισχύουν τα οστά και προστατεύουν από την οστεοπόρωση. Bοηθά στη μείωση της «κακής» χοληστερίνης (LDL) και στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς. Είναι επίσης πηγή βιταμινών όπως Α & C και άλλων αντιοξειδωτικών (κυρίως φλαβονοειδή) ωφέλιμων για τον ανθρώπινο οργανισμό, αφού του προσφέρει αντιγηραντική, αγχολυτική και αντιπυρετική προστασία. Oι διαλυτές ίνες που περιέχει βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, γι αυτό και κάνει καλό και σε όσους πάσχουν από διαβήτη. Bοηθά στην καλή λειτουργία των εντέρων λόγω του ότι αποτελεί πολύ καλή πηγή φυτικών ινών ίνες και πηκτίνης, στοιχείο που το καθιστά χορταστικό.



Μπανάνα: Οι μπανάνες περιέχουν φυσικά σάκχαρα σε συνδυασμό με φυτικές ίνες. Μια μπανάνα είναι μία άμεση συνεχή πηγή ενέργειας λόγω τις περιεκτικότητας της σε υδατάνθρακες. Ο άνθρωπος καλύπτει με υδατάνθρακες το μισό περίπου από τις καθημερινές ανάγκες του. Η έρευνα απέδειξε ότι μόνο δύο μπανάνες παρέχουν αρκετή ενέργεια για μια εντατική προπόνηση 90 λεπτών. Η μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί ο οργανισμός τα λίπη και τις πρωτεΐνες ως καύσιμη ύλη και αυτό έχει σαν συνέπεια να ασθενεί ο οργανισμός. Αλλά η ενέργεια δεν είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί μια μπανάνα να μας βοηθήσει να είμαστε σε καλή κατάσταση. Μπορεί επίσης να βοηθήσει σε πολλές ασθένειες όπως για παράδειγμα στην κατάθλιψη.



Οι μπανάνες περιέχουν τρυπτοφάνη, ένα είδος πρωτεΐνης που το σώμα το μετατρέπει σε σεροτονίνη, ορμόνη που είναι υπεύθυνη για την καλή διάθεσή μας. Η μπανάνα υψηλή σε περιεκτικότητα σε σίδηρο, στοιχείο που μεταφέρει το οξυγόνο στα κύτταρα, μπορεί να τονώσει την παραγωγή αιμοσφαιρίνης στο αίμα, να βοηθήσει σε περιπτώσεις αναιμίας δίνοντας ενέργεια στον οργανισμό και εξασφαλίζοντας την άμυνα του .Τα μοναδικά αυτά φρούτα είναι εξαιρετικά υψηλά σε κάλιο που είναι ένα ζωτικής σημασίας συστατικό, το οποίο βοηθά την εξομάλυνση των παλμών, στέλνει οξυγόνο στον εγκέφαλο και ρυθμίζει την ισορροπία του νερού στο σώμα. Χαρακτηριστικό που βοηθά στην ρύθμιση της πίεσης και στην πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων που οφείλονται σε αυξημένη πίεση. Οι μπανάνες είναι υψηλές σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β που βοηθούν στην ηρεμία του νευρικού συστήματος και στην ρύθμιση του άγχους Επίσης η βιταμίνη B6 που περιέχει ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, η οποία μπορεί να επηρεάσει εξίσου ικανοποιητικά τη διάθεσή μας.



Άγχος το όποιο έρχεται να ισορροπήσει και το μαγνήσιο που περιέχουν οι μπανάνες καθώς και να ενισχύσει την μνήμη και την συγκέντρωση μας καθιστώντας τον εγκέφαλο πιο ενεργό. Υψηλές σε φυτικές ίνες και νερό οι μπανάνες στη διατροφή μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου γιατί αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και έτσι βοηθούν να ξεπεραστεί η δυσκοιλιότητα χωρίς την καταφυγή σε υπακτικά. Επίσης, εξουδετερώνει την υπερβολική οξύτητα και μειώνει τον ερεθισμό από την επίστρωση του βλεννογόνου του στομαχιού. Κάτι που βοηθάει και σε περιπτώσεις καούρας μια και έχει χαλαρωτική επίδραση. Οι μπανάνες μεταξύ των γευμάτων είναι ένα πολύ ωραίο σνάκ που βοηθάνε να διατηρήσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και την αποφυγή της αδυναμίας το πρωί καθώς και την αποφυγή κατανάλωσης γλυκών.



ΠΗΓΗ: iatronet.gr