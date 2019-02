Ερευνητές αποκατέστησαν την όραση σε ποντικούς

Ποντικοί με ολική τύφλωση εμφάνισαν αποκατάσταση της όρασης με εγχύσεις κυττάρων φωτοϋποδοχέων στον οφθαλμό, αναφέρουν Βρετανοί ερευνητές.

Η ερευνητική ομάδα στην Οξφόρδη, ανακοίνωσε ότι οι έρευνές της μοιάζουν με τις αγωγές που θα χρειάζονταν άνθρωποι με εκφυλιστική νόσο των οφθαλμών. Παρόμοιες δοκιμές ήδη έχουν πραγματοποιηθεί με ποντικούς που είναι τυφλοί τη νύχτα.

Ειδικοί δήλωσαν ότι ο τομέας εξελίσσεται γρήγορα αλλά υπάρχουν ακόμα ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα της όρασης που αποκαταστάθηκε.



Ασθενείς με μελαγχρωστική αμφιβληστροπάθεια σταδιακά χάνουν τα κύτταρα αίσθησης του φωτός από τον αμφιβληστροειδή και μπορεί να τυφλωθούν. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε ποντικούς με παντελή έλλειψη κυττάρων φωτοϋποδοχέων στον αμφιβληστροειδή. Οι ποντικοί δεν μπορούσαν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ φωτός και σκότους.



Οι ερευνητές ενέχυσαν πρόδρομα κύτταρα που θα αναπτύσσονταν σε βάση του αμφιβληστροειδούς μέσα στον οφθαλμό. 2 εβδομάδες μετά τις εγχύσεις είχε δημιουργηθεί αμφιβληστροειδής, σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύονται στο περιοδικό ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.



Ο καθηγητής Robert MacLaren, δήλωσε ότι αναδημιούργησε όλη τη δομή, που βασικά είναι η πρώτη ένδειξη ότι μπορεί να πάρουμε ένα εντελώς τυφλό ποντίκι, να τοποθετήσουμε τα κύτταρα εντός και να αναδημιουργήσουμε τη στρώση που είναι ευαίσθητη στο φως.



Προηγούμενες έρευνες πέτυχαν παρόμοια αποτελέσματα με ποντικούς που είχαν ελαφρώς εκφυλισμένο αμφιβληστροειδή. Ο καθηγητής MacLaren δήλωσε ότι είναι σαν να αποκαθιστάς μια ολόκληρη οθόνη υπολογιστή παρά ατομικά pixels.

Οι ποντικοί εξετάστηκαν για να διαπιστωθεί αν τράπηκαν σε φυγή με την έκθεση σε φωτεινή περιοχή, αν οι ίριδές τους συστέλλονταν στο φως, ενώ υποβλήθηκαν σε απεικονισιτκή μέθοδο εγκεφάλου για να διαπιστωθεί αν οπτικές πληροφορίες επεξεργάζονταν από τον εγκέφαλο.



Πηγή: iatronet.gr