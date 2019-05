Ο έρωτας μας αδυνατίζει

Ο έρωτας και το φαγητό συνδέονται άρρηκτα, χάρη σε μια ορμονική αντίδραση που επηρεάζει τη συναισθηματική μας προσκόλληση στο πρόσωπο με το οποίο είμαστε ερωτευμένοι και την ανάγκη μας για φαγητό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τρέξτε να ερωτευτείτε!

Στην αρχή της σχέσης, τρώμε πολύ λιγότερο και αδυνατίζουμε! Άλλωστε, είναι γνωστό πως ο έρωτας είναι θέμα… χημείας! Όταν είμαστε ερωτευμένοι εκκρίνονται μεγάλες ποσότητες ορμονών, όπως η νορεπινεφρίνη, η οποία προκαλεί ευφορία, ενέργεια, αλλά και το …καρδιοχτύπι! Αυτό το σκίρτημα, είναι που μας κόβει την όρεξη! Και πού να βρεθεί χρόνος για φαγητό όταν έχουμε αλλού το μυαλό μας; Άλλωστε, το στομάχι μας είναι γεμάτο με «πεταλούδες», όπως λένε και οι Άγγλοι! («We have butterflies in our stomach»).



Αλλά, ως γνωστόν, ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει και το ίδιο συμβαίνει και με τα επίπεδα των ορμονών. Σύμφωνα με μελέτες, όταν φεύγει το σκίρτημα, η παχυσαρκία… έρχεται! Σε αντίθεση με τον έρωτα, που μας κάνει πιο αδύνατες, ο γάμος μας… παχαίνει!

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνα, διαπίστωσαν πως οι παντρεμένες γυναίκες έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες απ’ ότι οι συνομήλικες τους ελεύθερες, να πάρουν κιλά και να καταλήξουν παχύσαρκες.



Αυτό οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια. Οι άνθρωποι αγωνιούν για πολλά χρόνια να βρουν τον έρωτα, τον ιδανικό άνθρωπο, αυτόν που θα περάσουν μαζί τους όλη τους τη ζωή. Όταν τελικά αυτό συμβεί οι περισσότερες αφηνόμαστε… Ασκούμαστε λιγότερο, καθόμαστε περισσότερο στον καναπέ απολαμβάνοντας έτοιμο φαγητό, βλέποντας ταινίες ακόμη και η έξοδος για ποτό, γίνεται , συνήθως, έξοδος για φαγητό. Χωρίς να το συνειδητοποιούμε σιγά-σιγά αλλάζουμε τρόπο ζωής και ξεχνάμε όποια καλή συνήθεια είχαμε όταν βρισκόμασταν σε φάση …αναζήτησης!



Το σωστό είναι, όπως πάντα, το μέτρο, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι συνιστούν στα ζευγάρια να αφήνονται να απολαύσουν λίγο παραπάνω φαγητό και να νιώθουν χαλαροί στη σχέση τους, αλλά να μην επαναπαύονται.

Ωστόσο, όπως πάντα, υπάρχουν και εξαιρέσεις!



Δες τα 5 πιο διάσημα ζευγάρια, που όχι μόνο δεν πήραν κιλά, αλλά παρακινούν ο ένας τον άλλο να παραμείνουν υγιείς και καλλίγραμμοι!



Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα

Λάτρης της υγιεινής διατροφής, αλλά και της γυμναστικής, είναι και η Πρώτη Κυρία των Η.Π.Α., Μισέλ Ομπάμα, η οποία, μάλιστα, δεν παραλείπει να ξυπνά κάθε μέρα στις 4.30 το πρωί για να κάνει γιόγκα! Παρ’ όλο, που και ο Μπαράκ Ομπάμα είναι αθλητικός τύπος, παραδέχεται πως η Μισέλ ήταν αυτή που τον έπεισε να κόψει το κάπνισμα πριν διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών.



Κάμερον Ντίαζ και Άλεξ Ροντρίγκεζ

Τους ένωσε η αγάπη τους για τον αθλητισμό και αυτή είναι που τους βοηθά να διατηρούν μια καλή σχέση, παρ’ όλο που έχουν χωρίσει. Ο λόγος για την γνωστή ηθοποιό Κάμερον Ντίαζ και τον κορυφαίο αθλητή του μπέιζμπολ Άλεξ Ροντρίγκεζ. Ο δυό τους περνούν πολύ χρόνο, ακόμη και τώρα, κάνοντας σερφ, αλλά και γυμναστική.



Μπομπ Κέρσι και Τζάκι Τζόινερ Κέρσι

Η κορυφαία αθλήτρια για τον 20ο αιώνα, όπως την έχουν χαρακτηρίσει, Τζάκι Τζόινερ Κέρσι, είναι κάτοχος του Παγκοσμίου Ρεκόρ στο έπταθλο, και, επίσης, έχει κάνει τις 6 καλύτερες κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στον κόσμο! Κι όμως, όπως παραδέχεται η ίδια, τίποτα από αυτά δε θα είχε καταφέρει, εάν δεν είχε στον πλευρό της τον «καλό της άγγελο», τον προπονητή και σύζυγό της, Μπομπ Κέρσι . Ήταν αυτός που 26 χρόνια πριν την έβγαλε …εκτός πορείας και της άλλαξε τη ζωή.



Η 20χρονη, τότε, Τζάκι είχε γίνει δεκτή στο UCLA με υποτροφία στο μπάσκετ. Ήταν ο Μπόμπι που ανέλαβε να προπονήσει την ομάδα, διέκρινε το ταλέντο της, πίστεψε σε αυτήν και την ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τον στίβο. Και μπορεί η -48χρονη πλέον - Κέρσι να έχει αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο αθλητισμός παραμένει η μεγάλη της αγάπη, γι’ αυτό η ίδια και σύζυγός της έχουν ιδρύσει μια οργάνωση που παρακινεί του επαγγελματίες αθλητές να συνεργάζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.



Σερένα Γουίλιαμς και Πάτρικ Μουράτογλου

Άλλος ένας έρωτας που γεννήθηκε στο γήπεδο! Αυτή είναι Αφροαμερικανίδα τενίστρια , που βρίσκεται στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτός είναι ο προπονητής που την πίστεψε και τη στήριξε .. Ο λόγος για τη Σερένα Γουίλιαμς και τον Πάτρικ Μουράτογλου. Το αποτέλεσμα ήταν το 2012 η Σερένα να κατακτήσει το Ουίμπλεντον (απλό και διπλό), το Αμερικανικό Όπεν (απλό) και δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.



Άλεκ Μπάλντουιν και Χιλάρια Τόμας

Ο έρωτάς του με την Χιλάρια Τόμας, δασκάλα της γιόγκα, έκανε τον Άλεκ Μπάλντουιν να ξαναβρεί το χαμόγελο στα χείλη … αλλά και τη φόρμα του! Και το εννοούμε κυριολεκτικά! «Ξέθαψε» τη φόρμα που είχε κρυμμένη για χρόνια και το’ ρίξε στη γιόγκα και στη γυμναστική! Η νέα Μις Μπάλντουιν κατάφερε να τον βάλει σε πρόγραμμα διατροφής και τον βοήθησε να χάσει 15 ολόκληρα κιλά!



