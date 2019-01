Το ρολόι της… δίαιτας

Σε μια δίαιτα δεν παίζει ρόλο μόνο το τι τρώμε αλλά και πότε το τρώμε, υποστηρίζουν αμερικανοί και ισπανοί ερευνητές. Σύμφωνα με τους ίδιους, το μυστικό για την επιτυχή απώλεια βάρους κρύβεται στην κατανάλωση των μεγάλων γευμάτων νωρίς μέσα στην ημέρα.



Όπως εξηγούν οι ερευνητές του Νοσοκομείου Brigham and Women’s στη Βοστόνη και του Πανεπιστημίου της Μούρθια με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση «International Journal of Obesity», τα άτομα που κάνουν δίαιτα και τρώνε το μεγάλο γεύμα της ημέρας τους νωρίς είναι εκείνα που στο τέλος του προγράμματος διατροφής θα έχουν καταφέρει να «διώξουν» τα περισσότερα παραπανίσια κιλά.



Βουρ» στο μεσημεριανό πριν τις 15:00



Στη μελέτη των ειδικών έλαβαν μέρος 420 υπέρβαρα άτομα τα οποία ακολούθησαν ένα πρόγραμμα διατροφής διάρκειας 20 εβδομάδων, με στόχο την απώλεια βάρους. Οι εθελοντές μοιράστηκαν σε δύο ομάδες: τα μέλη της πρώτης ομάδας κατανάλωναν το κύριο γεύμα της ημέρας τους νωρίς (πριν τις 15.00), ενώ εκείνα της δεύτερης το έτρωγαν αργά (μετά τις 15.00). Το κύριο γεύμα της ημέρας, το μεσημεριανό, περιείχε το 40% των θερμίδων της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης.



Στο τέλος του προγράμματος, οι ερευνητές είδαν ότι όσοι έτρωγαν αργά είχαν χάσει πολύ λιγότερο σωματικό βάρος συγκριτικά με εκείνους που έτρωγαν νωρίς, έτειναν να καταναλώνουν λιγότερες θερμίδες στο πρωινό τους ή να μην τρώνε καθόλου πρωινό. Είδαν ακόμα, ότι τα μέλη-«νυχτερίδες» εμφάνιζαν χαμηλότερη ευαισθησία στην ινσουλίνη που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση διαβήτη.



Βάσει των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι το timing των μικρότερων γευμάτων δεν επηρεάζει τον ρυθμό απώλειας βάρους, όπως για παράδειγμα συνέβαινε με το κύριο γεύμα της ημέρας.



«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι όσοι από τους εθελοντές έτρωγαν αργά είχαν πιο αργό ρυθμό ως προς την απώλεια παραπανίσιων κιλών. Φάνηκε ακόμα, ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο μέχρι το τέλος του πειράματος είχαν χάσει σημαντικά λιγότερα κιλά συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Κάτι τέτοιο υποδεικνύει ότι η ώρα των μεγάλων γευμάτων της ημέρας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία μιας δίαιτας» υπογραμμίζει ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, δρ Φρανκ Σιρ από το Νοσοκομείο Brigham and Women’s.



