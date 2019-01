Ο χαλκός ένοχος για το Αλτσχάιμερ

Μια διατροφή πάρα πολύ πλούσια σε χαλκό, μπορεί να συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου του Αλτσχάιμερ, υποστηρίζουν Αμερικανοί επιστήμονες, σε αντίθεση με άλλες έρευνες που λένε ότι ο χαλκός μπορεί να προστατεύσει πραγματικά τον εγκέφαλο.



Η τελευταία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, έδειξε ότι, τα υψηλά επίπεδα χαλκού έκαναν το μυαλό να «αγωνίζεται» να απαλλαγεί από μια πρωτεΐνη που πιστεύεται ότι προκαλεί την άνοια.



Ο χαλκός είναι ένα ζωτικό μέρος της διατροφής μας και απαραίτητος για ένα υγιές σώμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Πανεπιστήμιου του Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη, τα υψηλά επίπεδα χαλκού φάνηκε ότι οδηγούσαν στην ανικανότητα του εγκεφάλου να απαλλαχθεί από την πρωτεΐνη β-αμυλοειδές, που συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ.



«Είναι ξεκάθαρο, ότι με την πάροδο του χρόνου, η συσσωρευτική δράση του χαλκού έχει ως αποτέλεσμα την αχρήστευση των συστημάτων που φροντίζουν για την εξολόθρευση του β-αμυλοειδούς» εξηγεί ο κύριος ερευνητής της μελέτης δρ. Ρασίντ Ντιν.



Ιδιαίτερα περιεκτικά σε χαλκό είναι τα θαλασσινά, τα ψάρια, το κρέας και συγκεκριμένα το συκώτι, οι ξηροί καρποί, τα φασόλια, τα μανιτάρια και τα δημητριακά. Ωστόσο σημαντική περιεκτικότητα σε χαλκό, μπορεί να έχει και το πόσιμο νερό που περνάει μέσα από χάλκινες σωληνώσεις.