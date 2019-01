Πώς «μεταφράζονται» οι ετικέτες των τροφίμων

Μία από τις υποχρεώσεις των αρμόδιων φορέων ελέγχου τροφίμων σε κάθε χώρα είναι να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προέλευση, τα συστατικά τους κ.ά.



Ωστόσο, γνωρίζουν όλοι οι καταναλωτές τι σημαίνουν ορισμένες λέξεις που διαβάζουν στις συσκευασίες των προϊόντων που αγοράζουν;



1. Απομίμηση (Imitation)

Ένα τρόφιμο που μοιάζει με ένα άλλο, αλλά δεν φτιάχνεται από το ίδιο υλικό θα έπρεπε να θεωρείται απομίμηση, σωστά; Δε συμβαίνει όμως αυτό. Για να θεωρηθεί ως απομίμηση και να αναγράφεται αυτό στη συσκευασία, πρέπει να περιέχει μικρότερη ποσότητα από τις θρεπτικές ουσίες του προϊόντος που «μιμείται».



2. Χωρίς... (Free)

Αν ένα προϊόν ισχυρίζεται ότι είναι χωρίς λιπαρά, χωρίς ζάχαρη ή αλάτι, αυτό δε σημαίνει ότι δεν περιέχει κάτι από αυτά, αλλά όπως αναφέρει δημοσίευμα του mental_floss, για παράδειγμα στην Αμερική την Food and Drug Administration (FDA) αξιολογεί κάποιους όρους με αναφορά σε μια τυπική μερίδα φαγητού, γνωστό ως RACC (reference amounts customarily consumed per eating occasion), δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση «ποσά αναφοράς που καταναλώνονται συνήθως».



Για παράδειγμα για να χαρακτηριστεί ως «χωρίς θερμίδες» ένα τρόφιμο πρέπει να έχει λιγότερα από 5 γραμμάρια ανά RACC. Για τα λιπαρά και τη ζάχαρη αυτό είναι 5 γραμμάρια, για το αλάτι 5 χιλιοστόγραμμα.



3. Χαμηλό σε... (Low)

Ο όρος «χαμηλό σε» επίσης προσδιορίζεται αναφορικά με το μέγεθος μιας τυπικής μερίδας και ποικίλει ανάλογα με το αν αναφέρεται σε θερμίδες, λιπαρά ή αλάτι. Για τα λιπαρά είναι λιγότερο από 3 γραμμάρια, για τις θερμίδες λιγότερες από 120 ανά 100 γραμμάρια.



4. Μειωμένο/λιγότερο (Reduced/less)

Μερικές φορές οι εταιρείες θέλουν να τονίσουν ότι ένα τρόφιμο δεν είναι απλά «χαμηλά σε...» κάποια συστατικά, αλλά χαμηλότερα απ’ ό,τι συνήθως (κάτι που όμως μπορεί να σημαίνει ότι δεν πιάνει καν τα όρια του «χαμηλό σε»).



5. Ελαφρύ (Light)

Αν ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται ως «light» έχει περισσότερες από τις μισές του θερμίδες από λιπαρά, το λίπος θα πρέπει να μειωθεί στο μισό της τιμής αναφοράς. Αν λιγότερες από τις μισές του θερμίδες προέρχονται από λιπαρά, μπορεί να χαρακτηριστεί «light» αν οι θερμίδες ανά μερίδα πέφτουν κατά ένα τρίτο.



6. Πλούσιο σε... (High)

Οι εταιρείες ενδιαφέρονται ακόμη να τονίζουν τα προϊόντα τους όταν αυτά είναι «πλούσια σε»... καλές ουσίες. Το «πλούσιο σε...» σημαίνει ότι το τρόφιμο έχει 20% ή και παραπάνω από τη συνιστώμενη ημερίσια ποσότητα για το συστατικό αυτό ανά μερίδα αναφοράς.



7. Καλή πηγή (Good source)

«Καλή πηγή από...» σημαίνει ότι το τρόφιμο περιέχει λίγο λιγότερο από το «καλό συστατικό» συγκριτικά με το «πλούσιο σε». Το ποσοστό εδώ κυμαίνεται από 10 έως 19%.



8. Πιο πολύ/εμπλουτισμένο/έξτρα (More)

Πιο κάτω από το «καλή πηγή...» βρίσκεται αυτή η κατηγορία τροφίμων. Το ποσοστό της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας ανά μερίδα αναφοράς είναι στο 10%, αλλά μπορεί να αφορά μόνο βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και κάλιο.



9. Άπαχο (Lean)

Αφορά ψαρικά ή κρεατικά που περιέχουν συνδυασμό λίπους, κορεσμένου λίπους και χοληστερόλης (10 γραμμάρια, 4,5 γραμμάρια και 95 χιλιοστόγραμμα αντίστοιχα).



10. Υγιεινό (Healthy)

Για να χαρακτηριστεί ως «υγιεινό» ένα προϊόν πρέπει να πληροί τα κριτήρια του «χαμηλό σε» για τα λιπαρά και τα κορεσμένα λίπη, όπως επίσης και για το νάτριο και τη χοληστερόλη και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 10% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας για σειρά θρεπτικών ουσιών.



11. Φυσικό (Natural)

Δεν υπάρχει κάποιος πιο συγκεκριμένος ορισμός, πέρα από το ότι δεν έχει προστεθεί καμία τεχνητή ή συνθετική ουσία.