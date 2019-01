Hangover στο τιμόνι: Το ίδιο επικίνδυνο με μεθυσμένη οδήγηση

Δυο νέες έρευνες υποδεικνύουν ότι η οδήγηση με hangover μπορεί να είναι το ίδιο επικίνδυνη με το να οδηγεί κάποιος μεθυσμένος.



Σε μια έρευνα, επιστήμονες του Utrecht University και του University of the West of England, στη Βρετανία, υπέβαλαν εθελοντές σε σειρά εξετάσεων οδήγησης που μιμούνταν την οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους. Όλοι είχαν καταναλώσει κατά μέσον όρο 10 ποτά την προηγούμενη νύχτα.



Αν και δεν παρατηρήθηκε αλκοόλ στο αίμα των συμμετεχόντων την ώρα της εξέτασης, οι εθελοντές έδειξαν αυξημένη χαλαρότητα στην οδήγηση και μειωμένη ικανότητα να δώσουν προσοχή στο δρόμο. Τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα με αυτά ενός ανθρώπου με μεγάλη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα.



Η δεύτερη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους επιστήμονες, ζήτησε από τους συμμετέχοντες να περάσουν από τεστ οδήγησης που αναπαριστούσε το σταμάτημα και το ξεκίνημα στο δρόμο μετά από μια νύχτα κατανάλωσης ποτού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οδηγοί είχαν καθυστερημένο χρόνο αντίδρασης και οδηγούσαν με ασταθή ταχύτητα.



Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι άνθρωποι με hangover, απέχουν βραχυπρόθεσμα από το αλκοόλ και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως η αφυδάτωση και η έλλειψη ύπνου η οδήγηση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Ελπίζουν, οι έρευνες να οδηγήσουν σε εγρήγορση σχετικά με τους κινδύνους της οδήγησης μετά από μια νύχτα κατανάλωσης ποτού.



Ο Dr. Mark King, του Queensland University of Technology, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πραγματικός τρόπος να μετρήσουμε πόσο hangover έχει κάποιος. Μπορεί όμως να συμβουλεύσει τους ανθρώπους ότι η οδήγησή τους μπορεί να επηρεαστεί το ίδιο με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.