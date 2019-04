Γονιμότητα και διατροφή

Η υπογονιμότητα επηρεάζει εκατομμύρια ζευγάρια παγκοσμίως και η διατροφή φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Μια ισορροπημένη διατροφή καθώς και η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους δείχνουν να έχουν θετική επίδραση στην αναπαραγωγική ικανότητα του ανθρώπινου οργανισμού.



Θρεπτικά Συστατικά και Γονιμότητα

Έχει βρεθεί ότι η πρόσληψη των παρακάτω θρεπτικών συστατικών μέσω της τροφής αλλά και μέσω συμπληρωμάτων αν κριθεί αναγκαίο, μπορούν να αυξήσουν την γονιμότητα και να ενισχύσουν τον οργανισμό σας.



• Σίδηρος

Μια διατροφή πλούσια σε σίδηρο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υπογονιμότητας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη σε 18.500 νοσοκόμες που προσπαθούσαν να συλλάβουν.



Πηγές: Στις τροφές υψηλής περιεκτικότητας σιδήρου περιλαμβάνονται το κόκκινο κρέας (μοσχάρι, χοιρινό), όλα τα είδη των φασολιών, τα αυγά, οι φακές, τα εμπλουτισμένα δημητριακά, το εμπλουτισμένο ρύζι και τα δημητριακά ολικής αλέσεως. Στις φυτικές πηγές σιδήρου, προσθέστε βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή, τις πιπεριές ή τα μούρα στα γεύματά σας για να ενισχύσετε την απορρόφηση του σιδήρου.



• Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι μια αντιοξειδωτική βιταμίνη που προστατεύει όλα τα κύτταρα και συνεπώς και τα ωάρια από την οξειδωτική βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον βοηθάει στην απορρόφηση σιδήρου από τις φυτικές πηγές του.



Πηγές: Φρούτα και λαχανικά, κυρίως φράουλες, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, κεράσια, µούρα, πεπόνι, ντομάτα, λάχανο, πράσινη πιπεριά, μπρόκολο



• Φολικό οξύ

Το φολικό οξύ είναι ένα θρεπτικό συστατικό που συμβάλλει στη δημιουργία αιμοσφαιρίνης και είναι απαραίτητο πριν αλλά κυρίως κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η λήψη φολικού οξέως βοηθάει στην σωστή ανάπτυξη του εμβρυικού νευρικού σωλήνα που συμβαίνει τις πρώτες εβδομάδες της κύησης. Τα επαρκή επίπεδα φολικού οξέως στον οργανισμό της γυναίκας μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη σύλληψη.



Πηγές: σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, φιστίκια, φασόλια, όσπρια και εντόσθια



• Συνένζυμο Q-10

Το συνένζυμο Q-10 μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την γονιμότητα και στα δύο φύλα. Σύμφωνα με τα δεδομένα μια πρόσφατης μελέτης σε ποντίκια έδειξε ότι η προσθήκη συνενζύμου Q-10 βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα του ωάριου. Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι αυξάνει τον αριθμό σπερματοζωαρίων στους άντρες.



Πηγές: Σόγια, λιπαρά ψάρια, μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο, ξηροί καρποί μπρόκολο, σπανάκι, κουνουπίδι



• Σελήνιο

Το σελήνιο όπως και η βιταμίνη C είναι αντιοξειδωτικό και προστατεύει τον οργανισμό από τη βλαπτική επίδραση των ελευθέρων ριζών. Επίσης στους άντρες σε επαρκή επίπεδα, ενισχύει τα σπερματοζωάρια



Πηγές: Κρέας, συκώτι, θαλασσινά, αβοκάντο, ελιές, ξηροί καρποί, δημητριακά, σπόροι, φρούτα και λαχανικά που φυτρώνουν στο έδαφος



• Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος συμβάλλει σημαντικά στην ωορρηξία και στη γονιμότητα στις γυναίκες. Επίσης, συμφωνά με τον Αμερικάνικο Οργανισμό Εγκυμοσύνης η ανεπάρκεια ψευδαργύρου στους άντρες έχει συσχετιστεί με μειωμένη παραγωγή σπερματοζωαρίων.



Πηγές: Δημητριακά, συκώτι, όσπρια, θαλασσινά, σπόροι σιταριού, μαγιά µπύρας, αυγά



Συμβουλευτείτε έναν ειδικό

Η μείωση και η ρύθμιση του βάρους καθώς και οι σωστές διατροφικές επιλογές απαιτούν εξατομικευμένη παρακολούθηση και προσαρμογή, γι’ αυτό συμβουλευτείτε έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο και αποφύγετε τις στερητικές δίαιτες. Οι εξαντλητικές δίαιτες μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό σας και να σας δημιουργήσουν ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη γονιμότητά σας.