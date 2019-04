Μία στις τρεις γυναίκες εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης μετά τη μητρότητα

Μία στις τρεις γυναίκες που γίνεται για πρώτη φορά μητέρα εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης που συνδέονται με τη γέννηση του παιδιού της, την περίοδο της κύησης και/ή τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής του, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Επίσης, περισσότερες γυναίκες εμφανίζουν κατάθλιψη όταν το παιδί τους γίνεται τεσσάρων ετών, σε σχέση με την περίοδο που προηγήθηκε, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία καταρρίπτει την άποψη ότι τα ψυχολογικά προβλήματα μίας μητέρας συνήθως εμφανίζονται κατά ή μετά την έλευση του παιδιού.

Με αφορμή τα συμπεράσματα της έρευνας, τονίζει η εφημερίδα Guardian, πληθαίνουν οι εκκλήσεις προς όλες τις Βρετανίδες που αποκτούν παιδί να παρακολουθούν την ψυχική τους υγεία μέχρι να γίνει το παιδί τους πέντε ετών ώστε να διασφαλιστεί η καταγραφή όσο περισσότερων γυναικών αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες.

Τα συμπεράσματα βασίζονται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία, αλλά οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου ο ίδιος αριθμός γυναικών στη Βρετανία εμφανίζουν κατά περιόδους ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται με την μητρότητα.

Συνολικά, 1.507 γυναίκες σε έξι νοσοκομεία στη Μελβούρνη της Αυστραλίας απάντησαν στους επιστήμονες του Ερευνητικού Ινστιτούτου Murdoch για το Παιδί και του Βασιλικού Νοσοκομείου Παίδων στο Πάρκβιλ της Βικτώριας, σχετικά με την εμπειρία τους με κρίσεις ψυχολογικής φύσης σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι που το παιδί τους έκλεισε τα τέσσερα χρόνια του.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι σχεδόν μία στις τρεις μητέρες για πρώτη φορά ανέφεραν "συμπτώματα κατάθλιψης σε τουλάχιστον μία περίπτωση από τα πρώτα στάδια της κύησης και τέσσερα χρόνια μετά (και ότι) η παρουσία συμπτωμάτων κατάθλιψης ήταν μεγαλύτερη τέσσερα χρόνια μετά τον τοκετό".

Τα επεισόδια αυτά είναι συχνά μικρής διάρκειας και δεν συνεπάγεται ότι οι γυναίκες αυτές έχουν διαγνωστεί με επιλόχιο κατάθλιψη.

Μελέτες τόσο στη Βρετανία όσο και σε άλλες χώρες εκτιμούν ότι το 10% με 15% γυναικών που αποκτούν για πρώτη φορά παιδί εμφανίζουν τέτοια συμπτώματα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ακόμη ότι τέσσερα χρόνια μετά τη γέννηση του παιδιού, το 14,5% εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης εκ των οποίων 40% δεν είχαν αναφέρει προηγουμένως τέτοια συμπτώματα. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι γυναίκες με ένα μόνο παιδί (22,9%) έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη σε σχέση με εκείνες με δύο ή περισσότερα παιδιά (11,3%).

Παράλληλα, περισσότερες γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν επιλόχιο κατάθλιψη από την σχετική εκτίμηση του 10% με 15%, εν μέρει επειδή οι γυναίκες μπορεί να μπερδεύουν τα συμπτώματα αυτά- μεγαλύτερη ευαισθησία απ΄ό, τι συνήθως ή συχνότερο κλάμα, ανικανότητα απόλαυσης της μητρότητας, αδικαιολόγητη ανησυχία για την υγεία του βρέφους-ως καταστάσεις που βιώνουν όλες οι γυναίκες που γίνονται μητέρες για πρώτη φορά.

Μεταξύ 5% και 10% του γενικού πληθυσμού εμφανίζουν κατά μέσο όρο σοβαρής μορφής κατάθλιψη στη διάρκεια της ζωής τους.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση "BJOG: An international journal of obstetrics and gynaecology", είναι η πρώτη που παρακολουθεί έναν τέτοιο μεγάλο αριθμό νέων μητέρων τέσσερα χρόνια μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

Η Ελίζαμπεθ Νταφ, ανώτατη σύμβουλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης για την οικογένεια NCT εξηγεί ότι: "Αυτή η μελέτη εξέτασε την ψυχική υγεία γυναικών για μέχρι τέσσερα χρόνια μετά τη γέννηση του παιδιού τους, επομένως υποδηλώνει ότι η ψυχική υγεία κατά την περιγεννητική περίοδο (ορίζεται από την 28η εβδομάδα της κύησης έως και την πρώτη εβδομάδα της ζωής) χρειάζεται να παρακολουθείται για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Δεδομένης της συντριπτικής επίδρασης της επιλόχιας κατάθλιψης, οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας θα πρέπει να δίνουν την ίδια βαρύτητα στην ψυχική και σωματική υγεία των γονέων με μικρά παιδιά".