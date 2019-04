Το μυστικό της ευτυχίας

Πολλοί αναζητούν το μυστικό της ευτυχισμένης και χαρούμενης ζωής, αλλά λίγοι τελικά δηλώνουν ότι έχουν καταφέρει να το βρουν.



Το πολυπόθητο μυστικό της ευτυχίας μπορεί να είναι απλά το να μην περιμένει κανείς πολλά στη ζωή του.



Σύμφωνα με μια μελέτη γύρω από την ανθρώπινη ευτυχία, την οποία επικαλείται η MailOnline, αν αρχίσει κανείς με χαμηλές προσδοκίες στη ζωή του μπορεί να καταλήξει με μερικές ευχάριστες εκπλήξεις.



Βρετανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η καθημερινή ευημερία δεν αντικατοπτρίζεται στο πόσο καλά πηγαίνουν τα πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά από το αν πηγαίνουν καλύτερα απ’ ό,τι περίμενε.



Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η «άμπωτη και η ροή» της ψυχικής ευτυχίας –ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο η διάθεσή μας αλλάζει από στιγμή σε στιγμή – επηρεάζεται βαθιά από τις προσδοκίες της ζωής ενός ανθρώπου.



«Λένε ότι κανείς είναι πιο ευτυχισμένος όταν μειώνει τις προσδοκίες του. Από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια δόση αλήθειας στη ρήση αυτή. Οι χαμηλότερες προσδοκίες καθιστούν πιο πιθανό το αποτέλεσμα να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να έχει θετικό αντίκτυπο στην ευτυχία» εξήγησε ο Dr Robb Rutledge από το πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου.



Ωστόσο, ο ίδιος και η ερευνητική του ομάδα έχοντας εξετάσει τη θεωρία τους σε 18.000 ανθρώπους «ανακάλυψαν» ότι η διάθεση επηρεάζεται από αντιθετικές δυνάμεις. Ενώ οι χαμηλότερες προσδοκίες μάς κάνουν πιο χαρούμενους όταν ξεπερνιούνται αργότερα στη ζωή, το να έχει κανείς υψηλότερες προσδοκίες από τη ζωή του εξ αρχής τον κάνουν πιο χαρούμενο πιο νωρίς.



«Οι προσδοκίες μπορούν να επηρεάζουν την ευτυχία ακόμη και προτού μάθει κανείς το αποτέλεσμα μιας απόφασης» πρόσθεσε.



Τα συμπεράσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences.