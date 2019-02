To 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in Power», πραγματοποιείται στις 18 Νοεμβρίου στο Divani Caravel. Oι σύλλογοι ασθενών από όλη την Ελλάδα ενώνουν σε λίγες μέρες τη φωνή τους για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in Power», που διοργανώνεται στις 18 Νοεμβρίου στο Divani Caravel.