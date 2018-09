Μήπως ονειρεύεστε ερωτικά κάποιον στο γραφείο σας; Είστε ερωτευμένοι με ένα συνάδελφό σας ή μήπως με το ίδιο σας το αφεντικό; Love is in the air… Το μυαλό σας, σας λέει ότι είναι λάθος, αλλά η καρδιά σας σκέφτεται διαφορετικά.

Έρωτας στο χώρο εργασίας. Πως να το χειριστείτε.

Τι κι αν τον γνωρίσατε στο φωτοτυπικό μηχάνημα ή στη σκάλα ή στο ασανσέρ ή στο διπλανό γραφείο… Αφού περνάτε όλη τη ζωή σας στη δουλειά, πού αλλού θα ψάξετε για τον έρωτα; Καλά, δεν είστε οι μόνοι... Αφού περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας εργαζόμενοι μαζί, δε σας δίνονται και πολλές ευκαιρίες για να βρείτε μια σχέση. Οι περισσότεροι από εμάς αναλώνουμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στη δουλειά, έτσι δεν είναι έκπληξη να ερωτευτούμε κάποιον στο χώρο της εργασίας μας. Επιπλέον, μέσα στο γραφείο είναι πιθανόν πιο αποτελεσματικό να βρούμε ένα σύντροφο, απ’ ό, τι σε μπαρ ή σε κλαμπ. Εκτός αυτού, ο χώρος εργασίας είναι ένα από τα λίγα μέρη όπου μπορούμε να δούμε το χαρακτήρα ενός ατόμου, ποιός πραγματικά είναι.

Ένα μυστηριώδες βλέμμα, ένα πλατύ χαμόγελο, μερικές καυτές ματιές, ένα κλεφτό φιλί και χωρίς να το καταλάβετε, είστε ερωτευμένοι! Αλλά τι γίνεται αν όλα πάνε στραβά; Μπορεί να χάσετε και τον εραστή σας και τη δουλειά σας… Το καλύτερο σενάριο είναι να κάνετε μια σταθερή σχέση και να ζήσετε το απόλυτο πάθος. Το χειρότερο σενάριο; Ο ένας ή και οι δύο να απολυθείτε ή να χωρίσετε. Αν και είναι δύσκολο να ελέγξετε τον εαυτό σας, όταν πρόκειται για τον έρωτα, υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας, αν το πρόσωπο που είστε ερωτευμένοι, δουλεύει μαζί σας, μόνο και μόνο επειδή τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν κάπως άβολα ή, ακόμα χειρότερα, επειδή υπάρχει η προοπτική του χωρισμού.

Τα ερωτικά ειδύλλια στο γραφείο είναι μερικές φορές δίκοπο μαχαίρι, διότι επηρεάζουν και την καριέρα σας και τη σχέση σας. Θα είστε σε θέση να κρατήσετε τη δουλειά σας, αν χωρίσετε; Θα είστε σε θέση να διατηρήσετε μια φιλική σχέση, αν η ερωτική σχέση καταρρεύσει; Ο έρωτας στο γραφείο μπορεί να είναι πολύ δελεαστικός, αλλά θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο αν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ειδύλλιο στο γραφείο δεν αξίζει το ρίσκο. Εάν πιστεύετε ότι έχετε βρει τον έρωτα των ονείρων σας, τότε ίσως να αξίζει τον κόπο…

Αν είστε ερωτευμένοι με ένα πρόσωπο μέσα στην εργασία σας, δείτε πώς θα καταλάβετε το ερωτικό του ενδιαφέρον, διαβάζοντας το ζώδιό του:

ΚΡΙΟΣ

Ο Κριός έχει συχνά φαντασιώσεις στο γραφείο, αλλά δε θα αφήσει ποτέ τον ανταγωνισμό να επηρεάσει την ερωτική του ζωή. Αν είστε ερωτευμένοι με έναν Κριό στην εργασία σας, μην περιμένετε να εργάζεται και τόσο σκληρά από τη στιγμή που έχει καταφέρει να σας εντυπωσιάσει. Μπορεί να γίνει τεμπέλης και φιλάρεσκος, αφού η πρόκληση έχει επιτευχθεί. Θυμηθείτε να κρατήσετε τη σχέση σας ζωντανή, αν θέλετε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία. Αν έχετε ερωτευτεί έναν Κριό, τότε να είστε σίγουροι ότι το γραφείο σας θα γίνει το σπίτι σας, καθώς ο Κριός δε φοβάται, ούτε τον ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι. Αν κάτι δεν του αρέσει στη συμπεριφορά σας στο γραφείο, θα σας το πει ανοιχτά και αν αισθάνεται ότι φλερτάρετε με άλλους, μπορεί να σας δείξει έναν άλλον εαυτό…

ΤΑΥΡΟΣ

Ένας Ταύρος επιδιώκει την επαγγελματική επιτυχία και θα τον δείτε να φοράει κομψά ρούχα, έχοντας μία άψογη και σοβαρή προσωπικότητα. Αν θέλετε να είστε με ένα άτομο που να είναι σοβαρό στις δημόσιες εμφανίσεις του και να εκφράζει το πάθος του στις προσωπικές σας στιγμές, τότε έχετε βρει το σωστό ζώδιο! Πολλοί Ταύροι που έχουν επιχείρηση επιδιώκουν να συνεργάζονται με τους συντρόφους τους. Θεωρούν ότι μια ρομαντική ατμόσφαιρα στο γραφείο, θα μπορούσε να επιφέρει και την οικονομική επιτυχία. Αν είστε ερωτευμένοι με έναν Ταύρο, να είστε σίγουροι ότι ολόκληρο το γραφείο θα ξέρει ότι έχετε σχέση, γιατί αγαπάει βαθιά και θα σας το δείξει ευθέως με τις ενέργειές του. Αν υποθέσουμε ότι ένας Ταύρος αγαπάει μονόπλευρα και εσείς τον απορρίπτετε, να ξέρετε ότι δε θα σας δώσει την ευκαιρία να του το πείτε.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο Δίδυμος είναι ο μεγάλος …κατάσκοπος μέσα στη δουλειά. Δε φοβάται να διασκεδάσει στο χώρο εργασίας, αλλά είναι ικανός να βλέπει και πίσω από τις …πόρτες τι συμβαίνει, έτσι λάβετε τα μέτρα σας… Τα επαγγελματικά ταξίδια φέρνουν συχνά την ευκαιρία στους Διδύμους για την δημιουργία ενός ειδυλλίου, γιατί είναι μια διαφορετική αίσθηση γι’ αυτούς και μπορούν να συνδυάσουν τη δουλειά με τον έρωτα τέλεια. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός, αν είστε με έναν Δίδυμο, να σας ελέγχει κάθε ώρα, όταν λείπει μακριά από το σπίτι! Του αρέσει να μιλάει μαζί σας συνέχεια και θα κάνει αυτό που αισθάνεται, αλλά μερικές φορές έχει παιδαριώδη συμπεριφορά, η οποία όμως κρύβει μια γλυκιά αθωότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Καρκίνος μπορεί και διαχωρίζει τη δουλειά από το συναίσθημα και αυτός είναι ο λόγος που πολλοί εξ αυτών δεν αναμιγνύουν τον ερωτικό τους σύντροφο στην επαγγελματική τους ζωή. Δείχνει ήσυχος με μια πρώτη εντύπωση, αλλά θα φανεί πολύ δυνατός, αν του αναμετρηθεί κάποιος με λόγια και όταν το κάνει, θα εξαπολύσει την άγρια ​​πλευρά του. Έχει έντονες ερωτικές φαντασιώσεις, ακόμα κι όταν εργάζεται, τις οποίες όμως κρατάει μυστικές. Αν ενδιαφέρεται για σας, το σίγουρο είναι ότι προκειμένου να ικανοποιήσει το πάθος του, θα κάνει αρκετές …υπερωρίες, ποτέ όμως εις βάρος της δουλειάς. Ο Καρκίνος δε θα σας πει ανοιχτά το « σ’ αγαπώ», αλλά θα σας το δείξει με πράξεις. Θα κάνει κάτι χωρίς να το ζητήσετε, πριν καν ρωτήσετε και θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την επαγγελματική σας ζωή με πολλά προνόμια.

ΛΕΩΝ

Γεννημένος αρχηγός, ο Λέων θέλει να κυριαρχεί στην κρεβατοκάμαρα ή το γραφείο ή οπουδήποτε αλλού επιλέξει. Έχετε υπόψη σας, αν κάνετε σχέση με ένα Λέοντα, με τον οποίον εργάζεστε μαζί, θα σκεφθεί περισσότερο την ίδια την εργασία παρά εσάς. Το σεξ μπορεί να είναι απλά μια πράξη γι’ αυτό το ζώδιο, εάν δεν υπάρχει πραγματική ψυχική και συναισθηματική έλξη. Θα μπορούσε να κάνει κάποιες αδέξιες και παρορμητικές κινήσεις, οι οποίες να γίνουν αντιληπτές από τους άλλους, αν δεν είστε προσεκτικοί! Θα πρέπει να δηλώσετε την αγάπη σας και να τον επαινείτε, πλέκοντας εγκώμια για τις ικανότητες και τα ταλέντα του, γιατί αυτό είναι που περισσότερο θέλει να ακούσει από σας. Και τότε θα σας το ανταποδώσει εις διπλούν και κάθε φορά που θα τον χρειαστείτε, θα τον βρείτε δίπλα σας να αγωνίζεται για εσάς...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Όποιος συμφωνεί με την Παρθένο, μπορεί να κλέψει και την καρδιά της. Δεν της αρέσει να χάνει το χρόνο της ή να είναι με άτομα που δεν είναι πρόθυμα να της συμπαρασταθούν. Είναι πολύ πρακτικοί και σκληροί σαν χαρακτήρες στην εργασία τους και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι εντελώς διαφορετικοί, όταν ενδιαφέρονται για κάποιο άτομο που δουλεύουν μαζί. Τους αρέσει να τεκμηριώνουν τη ζωή τους και είναι προσεκτικοί στις κινήσεις τους. Αν κατορθώσετε να τους κάνετε να δεθούν ψυχικά και συναισθηματικά, θα μπορούσατε να καταλήξετε σε μία μόνιμη σχέση μαζί τους. Εάν είστε ερωτευμένοι με μία Παρθένο, αποφύγετε να μιλάτε για τον έρωτά σας στο γραφείο, γιατί της αρέσει να διαχωρίζει τη δουλειά από το συναίσθημα. Αν είστε ερωτευμένοι με το αφεντικό σας, μπορεί να σας επιπλήξει για τα λάθη στο γραφείο και μετά από ώρες το ίδιο πρόσωπο να σας κάνει ευτυχισμένους ή να σας ζητήσει συγνώμη. Εάν θέλετε να κερδίσετε την καρδιά της, προσπαθήστε να το κάνετε εκτός γραφείου.

ΖΥΓΟΣ

Είναι ο ειρηνοποιός στη δουλειά του, έχει αφθονία θαυμαστών και δε φοβάται να φλερτάρει με οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Είναι στη φύση του να θέλει να αρέσει σε όλους. Το άσχημο είναι ότι μια σχέση με αυτό το ζώδιο στο χώρο εργασίας θα σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι γύρω σας θα πιστεύουν ότι είστε το αγαπημένο πρόσωπο του Ζυγού. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να την αποσιωπήσετε, αν θέλετε να αντέξει η σχέση στο χρόνο και αν ψάχνετε για γάμο με το συγκεκριμένο άτομο, καλό θα ήταν να βρείτε δουλειά αλλού, γιατί δύσκολα θα συνυπάρξετε μαζί. Αν είστε ερωτευμένοι με ένα Ζυγό, τότε δε θα είστε και τόσο σίγουροι για τα δικά του συναισθήματα. Μπορεί να σας προσκαλέσει σε γεύμα, αλλά να μην έχει καμία ερωτική πρόθεση. Οπότε, το καλύτερο θα ήταν να περιμένετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Είναι πραγματικά δύσκολο να μαντέψετε ποιόν συμπαθεί ο Σκορπιός και εάν έχει μια ερωτική σχέση στο γραφείο του, τότε είναι πιθανό να μαντέψετε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, πριν να επιλέξετε το σωστό. Γνωστός για τη μυστικοπαθή φύση του και την ικανότητά του να παίζει παιχνίδια, για να κάνετε μια σχέση μαζί του, θα πρέπει να φροντίσετε να μείνει στο σκοτάδι. Έλκετε από τις ηγετικές σας ικανότητες, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τη συνεργασία σας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να περιμένετε από αυτόν να σας ανεβάσει ψηλά στην ιεραρχία. Αν βέβαια πάλι δε θέλει να είναι μαζί σας, μπορεί να σας μπερδέψει αρκετά μέσα από τη μυστικοπαθή συμπεριφορά του. Αν είστε ερωτευμένοι με ένα Σκορπιό, θα πρέπει να τον κάνετε να αισθανθεί ηγέτης στη δουλειά, αλλά καλό είναι να γνωρίζετε ότι μπορεί να σας απορρίψει ανοιχτά και να συμπεριφέρεται με απάθεια σαν να μη συνέβη ποτέ τίποτα…

ΤΟΞΟΤΗΣ

Πρόκειται για έναν ερωτύλο, ο οποίος συνήθως δε θέλει να είστε κακόκεφοι αλλά πάντα με χαμόγελο και …πονηρές ματιές. Η εργασία για τον Τοξότη είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι ακόμα κι αν υπάρξει κάποιο ειδύλλιο στο χώρο εργασίας, θα είναι διακριτικός. Δε θα χάσει την ώρα του με ένα άτομο για το οποίο δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Τα χρήματα είναι σημαντικά γι’ αυτόν, γι’ αυτό προετοιμαστείτε για μια δύσκολη διαδρομή! Αν κάνει μια σχέση μαζί σας και μπλέξει τη δουλειά με την προσωπική ευχαρίστηση, τότε δε θα είναι αυτός που πραγματικά νομίζετε ότι είναι. Κεντρίστε το μυαλό του, αν θέλετε να σας δώσει σημασία. Προσπαθήστε να επιδείξετε την ευφυΐα σας και μην τον εντυπωσιάζετε με ρομαντικές ιδέες και συναισθήματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αυτό το ζώδιο είναι ένας πολύ καλός δάσκαλος και έτσι, όποιος τον ευχαριστήσει, φαίνεται να είναι ο τέλειος υποψήφιος για να κλέψει την καρδιά του. Σκεφτείτε κάτι νέο να κάνετε στην εργασία σας και φροντίστε να είστε αποδοτικοί και ο Αιγόκερως θα σκεφτεί πώς να σας το ανταποδώσει. Αυτός είναι το αφεντικό-Αιγόκερως που ανεβάζει τη γραμματέα του σε ιεραρχία στη δουλειά και ο εργαζόμενος που θεωρεί ότι είναι ο εύκολος τρόπος για να φτάσει στην κορυφή, εναρμονίζοντας την εργασία και το ερωτικό παιχνίδι την ίδια στιγμή! Γενικά, δεν του αρέσει να αναμειγνύει τη δουλειά με την αγάπη. Δείξτε του πως μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας καλύτερα από τον προκάτοχό σας. Του είναι πολύ δύσκολο να εμπιστευθεί και να τον κερδίσετε, αλλά μόλις τον κατακτήσετε, μπορεί να δώσει και τη …ζωή του, χωρίς δεύτερη σκέψη, μόνο για να σας προστατεύσει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οποιοσδήποτε μπορέσει να προκαλέσει το μυαλό ενός Υδροχόου στο χώρο εργασίας, μπορεί να συνεχίσει και στο …κρεβάτι του. Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσετε άφοβα και να αντέξετε με επιτυχία τα …τεστ που θα σας βάλει, καθώς θα σας περιτριγυρίζει για πολύ καιρό. Χρειάζεται κάποιος χρόνος για να κατακτήσετε την καρδιά του και είναι ένας πολύ σπουδαίος παίκτης στα ερωτικά παιχνίδια. Απλά προσέξτε να μην επικρίνετε τίποτα και κανέναν, γιατί θα είστε έξω από την καρδιά του πολύ πιο γρήγορα από ό, τι φαντάζεστε. Είναι σκληρός εργαζόμενος και θα υπολογίσει πολλές παραμέτρους, προτού κάνει μια σχέση μαζί σας. Η φιλία με έναν Υδροχόο μπορεί να σας κάνει να πιστέψετε ότι είναι ερωτευμένος μαζί σας, διότι είναι πολύ συναισθηματικός με τους ανθρώπους. Οπότε, πολύ γρήγορα μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι βλέπετε τον αδελφό σας ή την αδελφή σας στο πρόσωπό του.

ΙΧΘΥΣ

Οι Ιχθείς αγαπούν τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι θέλουν να νικήσουν τον καθένα και να δείξουν πως είναι οι καλύτεροι. Το αστείο είναι ότι δε θέλουν να είναι το παιχνιδάκι κάποιου ή το εύκολο θύμα. Δελεάστε τους Ιχθείς με μια συζήτηση για μεγάλα σχέδια, αλλά να είστε προετοιμασμένοι να εγκαταλείψετε τα όνειρά σας ή να τα συγχωνεύσετε με τα δικά τους, όταν τα πράγματα σοβαρέψουν. Είναι οι πιο ρομαντικοί άνθρωποι και μόλις ερωτευτούν, ολόκληρο το γραφείο θα ξέρει τον έρωτά τους, γιατί …πετούν στον αέρα. Είναι απόλυτα προσηλωμένοι τη στιγμή που ερωτεύονται, αλλά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα σταματήσουν αμέσως κάθε επαφή και πολλές φορές μπορεί και να στραφούν εναντίον σας. Γι’ αυτό προσέξτε, πριν εμπλακείτε σε οποιαδήποτε σχέση μαζί τους, στο χώρο εργασίας σας.

