Αυξάνει την ένταση η Τουρκία ανήμερα της Άλωσης: Navtex νότια της Κρήτης και της Γαύδου

Κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση η Τουρκία, καθώς σήμερα το πρωί, ανήμερα της επετείου από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, προχώρησε σε μια άκρως προκλητική και με υψηλό συμβολισμό κίνηση.

Μετά την προαναγγελία της «φιέστας» στην Αγιά Σοφιά για την επέτειο της Άλωσης, η Άγκυρα το πήγε ένα βήμα παραπέρα, εκδίδοντας Navtex για διεξαγωγή ασκήσεων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού σε μια μεγάλη περιοχή από την Ρόδο και το Καστελόριζο, νότια της Κρήτης έξω ακριβώς από τα χωρικά ύδατα της Γαύδου και μέχρι ανοικτά του Κόλπου της Σύρτης στη Λιβύη.

Σημειώνεται πως ούτε ο χρόνος που εκδίδονται οι τέσσερις Navtex για την τουρκική «άσκηση», 29 Μαϊου ανήμερα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης, ούτε όμως και η περιοχή στην οποία οι Τούρκοι δηλώνουν ότι θα γίνουν ναυτικά γυμνάσια είναι τυχαία. Η συγκεκριμένη περιοχή σχεδόν αποτυπώνεται στους τουρκικούς χάρτες με την υποτιθέμενη «Γαλάζια Πατρίδα» και συμπίπτει με τις επιδιώξεις των Τούρκων στις θαλάσσιες ζώνες που η Αθήνα έχει πλήρη δικαιώματα.

Στις Navtex, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το liberal.gr, οι Τούρκοι αναφέρουν ότι τα ναυτικά γυμνάσια θα ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή 29 Μαϊου ώρα 11:00 και θα διαρκέσουν μέχρι αύριο Σάββατο 30 Μαϊου ώρα 18:30.

Με την έκδοση των Navtex οι Τούρκοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο: Να εμφανίσουν την περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο, Κρήτη και Λιβύη σαν περιοχή όπου έχουν ζωτικά συμφέροντα και άρα να προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι στο μέλλον νομιμοποιούνται να προχωρήσουν και σε άλλες ενέργειες. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν έχει δηλώσει ότι εντός του 2020 στη θαλάσσια περιοχή που περιλεμβάνεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο θα γίνουν έρευνες για εντοπισμό υδρογονανθράκων.

Οι συντεταγμένες των NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0799/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL EXERCISE, ON 29 MAY 20 FROM 1100Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

NE AREA :

34 00.00 N - 017 20.00 E

33 30.00 N - 017 20.00 E

33 30.00 N - 018 20.00 E

34 00.00 N - 018 20.00 E

2. NAVAL EXERCISE, FROM 292000Z MAY 20 TO 300100Z MAY 20 IN AREA BOUNDED BY;

MUTLU AREA :

34 30.00 N - 021 00.00 E

34 00.00 N - 021 00.00 E

34 00.00 N - 021 50.00 E

34 30.00 N - 021 50.00 E

3. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 0400Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

TÜRKÜM AREA :

34 30.00 N - 025 30.00 E

33 50.00 N - 025 30.00 E

33 50.00 N - 024 11.00 E

34 30.00 N - 024 11.00 E

4. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 1400Z TO 1730Z IN AREA BOUNDED BY;

DİYENE AREA :

35 40.00 N - 028 10.00 E

34 55.00 N - 028 10.00 E

34 55.00 N - 028 45.00 E

35 40.00 N - 028 45.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301830Z MAY 20.

