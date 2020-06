Δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις και εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο

Συνεχίστηκαν για ακόμα μία ημέρα οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Ειδικότερα σήμερα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16, δύο CN-235 και ένα ελικόπτερο, προχώρησαν σε 39 παραβιάσεις και έξι παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στην περιοχή του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Μάλιστα σημειώθηκαν και δύο εικονικές αερομαχίες. Σημειώνεται ότι δύο από τα παραπάνω αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Οι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν με φόντο την επιμονή της Άγκυρας να κάνει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Η τελευταία (χρονικά) πρόκληση έρχεται από τον υπεύθυνο αεροναυτιλίας του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαγατάι Ερτζιγιές, που ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter δυο χάρτες.

Ο ένας χάρτης, δείχνει τα σημεία όπου η Τουρκία ονειρεύεται να κάνει γεωτρήσεις και έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημεία δίπλα στη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο και την Κρήτη.

Ο δεύτερος χάρτης δείχνει την οριοθέτηση που κάνει η Τουρκία και με την οποία «βάφει» όλη την Ανατολική Μεσόγειο… δική της. Στα νέα σχέδια, μάλιστα, η Άγκυρα περιλαμβάνει και σημεία ανατολικά της Κύπρου, αποκλείοντας την Ελλάδα.

Ο Ερτζιγιές γράφει στο tweet με τους χάρτες: «Σχετικά με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών (σ.σ. όπου ο Χαμί Ακσόι, απαντώντας στον Νίκο Δένδια, απείλησε πως η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω και οι γεωτρήσεις θα γίνουν): Τα σύνορα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο όπως έχουν δηλωθεί στον ΟΗΕ. Το πρόσφατο αίτημα της τουρκικής εταιρίας πετρελαίου για νέες έρευνες και γεωτρήσεις καλύπτουν περιοχές σε αυτά τα όρια».

With regard to @MFATurkey statement QA-43🇹🇷

🔴Turkey’s CS/EEZ boundaries in the Eastern Mediterranean as declared to the UN https://t.co/512LyHpAwo 🔴Turkish Petroleum’s recent request for new off-shore survey and exploitation licences covers areas within these boundaries. pic.twitter.com/6490J5reKO