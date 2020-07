Με anti-Navtex απαντούν Ελλάδα και Κύπρος στις τουρκικές προκλήσεις

Με δική τους Navtex απαντούν Ελλάδα και Κύπρος στην τουρκική αναγγελία για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από χθες έως τις 2 Αυγούστου. Η αντι-Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική Navtex 0977/20 εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας και αφορά σε σεισμικές έρευνες από τρία τουρκικά σκάφη: τα Oruc Reis, Ataman και Cengiz Han, γεγονός που έθεσε τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε «κόκκινο» συναγερμό.

Αυτή είναι η ελληνική NAVTEX

211710 JUL 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 405/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 022059 UTC AUG 20.

NNNN

Αυστηρό διάβημα Αθήνας σε Άγκυρα

Διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, ενώ οι Αρχές της χώρας μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα της τουρκικής Navtex στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η σημερινή αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νέα παράνομη τουρκική Navtex συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Καταδεικνύει την εμμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνηση, από πλευράς της, του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, των κανόνων καλής γειτονίας, καθώς και των προτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Αθήνα καλεί επίσης την Τουρκία «να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή».

«Ο μόνος δρόμος για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η προκλητική απάντηση της Άγκυρας στην Αθήνα

Ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για τη Navtex στο Καστελόριζο συνεχίζοντας την προκλητική της στάση.

Συγκεκριμένα, στο διάβημα της Αθήνας απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας μία μόλις μέρα μετά την έκδοση της Navtex από την Τουρκία ανοιχτά του Καστελόριζου.

Στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται πως η Navtex είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων έρευνας υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, το πλοίο Oruç Reis ορίστηκε μέσω NAVTEX (σ.σ. Ναυτική Οδηγία προς Ναυτιλλομένους), η οποία εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αρχές ότι μπορεί ως ερευνητικό σκάφος να διεξαγάγει μια νέα σεισμική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αρχής γενομένης από την 21η Ιουλίου 2020».

«Το Oruç Reis βρίσκεται εντός της της θαλάσσιας ζώνης όπου μπορεί να διεξαγάγει έρευνες, ήτοι εντός της υφαλοκρηπίδας που η χώρας μας έχει ανακοινώσει στα Ηνωμένα Έθνη και εντός της περιοχής αδείας που έχει δοθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαίων της Τουρκίας (TPAO) από το 2012. Αρχικά σε τμήμα της συγκεκριμένης περιοχή, είχε επιχειρήσει το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος Barbaros Hayrettin Pasha», συνεχίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Και προσθέτει: «Παρά το γεγονός αυτό, η Ελλάδα ήγειρε ενστάσεις ως προς τη συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή ερευνών ανήκει στη δική της υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα βασίζει το συγκεκριμένο ισχυρισμός στην ύπαρξη νησιών, ιδίως του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται μακριά από την ηπειρωτική της χώρα. Αυτή η μαξιμαλιστική αξίωση σε επίπεδο υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

«Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε το κάλεσμα για διάλογο με την Ελλάδα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο» αναφέρει στο τέλος της ανακοίνωσης του το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Κύπρος: Αν δεν αντιδράσει η διεθνής κοινότητα, θα υπάρξουν συνέπειες στην ειρήνη

Στην έλλειψη σεβασμού προς πάσα Αρχή νομιμότητας που επιδεικνύει η Τουρκία και τις αντιδράσεις από πλευράς Ε.Ε αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κυριάκος Κούσιος, μιλώντας στο MEGA, ευχόμενος η Ευρώπη κάποια στιγμή να «αντιμετωπίσει την τουρκική παραβατικότητα και την αποσταθεροποιητική προκλητική πολιτική της, γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο και πιο ειδικά στην Κύπρο».

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημείωσε, ότι από πλευράς Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα, είχε εγκαίρως ειδοποιηθεί για τις προθέσεις της Τουρκίας, ζητώντας πιο αποφασιστική αντίδραση.

«Είμαστε σε συνεχή επαφή με την Αθήνα»

«Είναι μόνιμο αίτημα της Κύπρου πιο άμεση παρέμβαση της Ευρώπης στα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο. Να μην ξεχνάμε ότι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης είναι στην ανατολική Μεσόγειο, είναι η Κύπρος και η Ελλάδα, των οποίων τα κυριαρχικά δικαιώματα μονίμως αμφισβητούνται».

Ο κ. Κούσιος αναφέρθηκε στις αποτρεπτικές κυρώσεις που αιτήθηκε η Κύπρος πολλάκις από πλευράς Ε.Ε. για την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, μη σεβόμενη καμία αρχή δικαίου. «Στο τέλος της ημέρας οι ενέργειες αυτές στρέφονται εναντίον της ειρήνης και της ασφάλειας της περιοχής και εναντίον της ιδίας της Ευρώπης».

«Κατορθώσαμε τουλάχιστον να έχουμε την προσοχή των εταίρων μας στο θέμα αυτό. Η Ε.Ε έχει αντιληφθεί τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια πολιτική», σημείωσε σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων.

«Η Τουρκία παραγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, δεν έχει όρια στην πειρατική πολιτική, βλέπουμε μια Τουρκία να αναμειγνύεται στρατιωτικά στη Λιβύη, βλέπουμε μια Τουρκία να εισβάλλει στην ΑΟΖ της Κύπρου και να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, φυσικά και ανησυχούμε. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την Αθήνα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την επίλυση του ζητήματος και τον τρόπο, ο κ. Κούσιος αναφέρθηκε στην πολιτική της κυπριακής δημοκρατίας που όπως τόνισε ήταν ανέκαθεν μια πολιτική διαπραγματεύσεων, διπλωματίας, ενώ υπενθύμισε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου, του κ. Αναστασιάδη, που είχε πρόσφατα τονίσει ότι «εάν η διεθνής κοινότητα δεν αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα, θα υπάρξουν συνέπειες στην ειρήνη και την σταθερότητας της ανατολικής Μεσογείου».