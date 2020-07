Αμυντική συμφωνία ΗΠΑ - Ελλάδας: Αμερικανική απόβαση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης - Το πλοίο-θηρίο «Endurance» (Βίντεο)

Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κατέπλευσε το θηριώδες αμερικανικό μεταγωγικό πλοίο «Endurance» και από χθες ξεφορτώνει στρατιωτικό υλικό και προσωπικό. Όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, ελικόπτερα, άρματα και οχήματα θα μεταφερθούν σ’ όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της διασυμμαχικής άσκησης ATLANTIC RESOLVE 2020. Ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ καλωσόρισε χθες με ένα tweet το «Εndurance» αλλά και το μικρότερο πλοίο «Υuma».

The ARC Endurance is the largest ship ever to dock at the Port of #Alexandroupouli, an achievement shared by @deptofdefense & @Hellenic_MOD after our partnership to remove the sunken dredger Olga in 2019, improving access and increasing the port's attractiveness for US investors. pic.twitter.com/sBl5JP3b6w