Άσκηση του Λιμενικού στο Αιγαίο

Η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική οδηγία με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουλίου για ασκήσεις με πυρά. Στη συνέχεια η Τουρκία απάντησε με δική τους NAVTEX, λέγοντας πως είναι παράνομη η ελληνική.

Σύμφωνα με την του Πολεμικού Ναυτικού NAVTEX απαγορεύεται στους ναυτιλλομένους η διέλευση από την δεσμευμένη περιοχή.

Η ελληνική Navtex:

261115 UTC JUL 20

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 413/20

THALASSA KASTELORIZOU

NISOS MEGISTI

ASKISEIS PYRON STIS:

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO

TA STIGMATA:

36-03,35B 029-35,32A

36-03,35B 029-33,56A

36-05,40B 029-36,03A

36-05,32B 029-33,51A

APAGOREYSI DIELEYSIS - PROSEGGISIS

AKYROSI MINIMATOS STIS 301700 UTC JUL 20

NNNN

Οι Τούρκοι απάντησαν άμεσα με δική τους NAVTEX, με την οποία κρίνουν ως παράνομη την ελληνική:

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

Θυμίζουμε ότι Ελλάδα και Κύπρος είχαν απαντήσει στην τουρκική αναγγελία για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με δική τους NAVTEX. Η αντι-NAVTEX Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική NAVTEX 0977/20 εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας και αφορά σε σεισμικές έρευνες από τρία τουρκικά σκάφη: τα Oruc Reis, Ataman και Cengiz Han, γεγονός που έθεσε τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε «κόκκινο» συναγερμό.

Το Σάββατο είχαμε ένα θρίλερ καθώς μετά τις πληροφορίες για σταδιακή απόσυρση των πολεμικών πλοίων η πρεσβεία της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον ανέβασε tweet, στο οποίο ανέφερε ότι «το τουρκικό σκάφος Oruc Reis ξεκίνησε τις σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο» και συνέχιζε προσθέτοντας ότι η «Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τη δικαιοδοσία που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της».

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την ιστοσελίδα Marine Traffic, το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis βρισκόταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Αττάλειας.