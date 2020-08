Άλλαξε πορεία το Oruc Reis: Κατευθύνεται και πάλι προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα

Νοτιοδυτική πορεία ακολουθεί για ακόμα μία φορά το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis που συνοδεύεται από πολεμικά πλοία και κατευθύνεται και πάλι προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Το πλοίο αφού έφτασε στο βορειοανατολικό άκρο της θαλάσσιας περιοχής που έχει δεσμεύσει με παράνομη NAVTEX η Τουρκία έστρεψε δυτικά νοτιοδυτικά, χαράσσοντας πορεία για την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Κινείται με ταχύτητα περίπου 4,5 κόμβων.

Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 7:00 το πρωί της Κυριακής, το τουρκικό ερευνητικό εξήλθε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η φρεγάτα Kemal Reis που συνόδευε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, συνοδεύει πλέον το Barbaros στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας. Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα εμμέσως ομολογεί ότι η φρεγάτα εγκατέλειψε τη συνοδεία του Oruc Reis, που επί ημέρες έπλεε εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Μάλιστα, η τουρκική πλευρά, με ανάρτησή της στο Twitter, έδωσε και στη δημοσιότητα τέσσερις φωτογραφίες της φρεγάτας.

Turkish Navy frigate TCG KEMALREIS, participating in Operation Mediterranean Shield, has conducted maritime training in the Mediterranean with Turkish Republic of Northern Cyprus Coast Guard units and escorted BARBAROS HAYRETTIN PASA survey ship. https://t.co/fpEpyLSF5s