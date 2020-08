Ηχηρή απάντηση της Αθήνας στην τουρκική προκλητικότητα: Navtex για αεροναυτική άσκηση - Ποιες περιοχές δεσμεύονται

Με αεροναυτική άσκηση απαντά η Ελλάδα στην ανανέωση της παράνομης τουρκικής NAVTEX, με την οποία έγινε γνωστό πως το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis θα παραμείνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα έως τις 27 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, κατόπιν της παράτασης της προηγούμενης παράνομης αγγελίας NAVTEX στην οποία προχώρησε η Τουρκία το απόγευμα της 23ης Αυγούστου για την συνέχιση των ερευνών του Oruc Reis έως τις 27 Αυγούστου 2020 και 23.59 ώρα Ελλάδος, η Ελλάδα θα δεσμεύσει με αγγελία NAVTEX περιοχή αεροναυτικών ασκήσεων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου. Η NAVTEX θα ισχύσει από τις πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου ώς τις βραδινές ώρες της 27ης Αυγούστου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την παράταση της παράνομης τουρκικής Navtex ανέφεραν: «Η Τουρκία με τη συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της το μόνο που κάνει είναι να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική. Με τη συμπεριφορά αυτή το μονό που καταφέρνει είναι αρνητικές συνέπειες για την ίδια».

Εν τω μεταξύ, το Oruc Reis συνεχίζει τις «βόλτες» στην Ανατολική Μεσόγειο. Το βράδυ της Κυριακής έπλεε Κυριακής εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νοτιοδυτική κατεύθυνση και εντός της προηγούμενης παρανόμου εκδοθείσας τουρκικής NAVTEX, η ισχύς της οποίας έληγε τα μεσάνυκτα της Κυριακής.

Η νέα ημερομηνία εκπνοής της παράνομης NAVTEX θεωρείται ότι συνδέεται με την αναμενόμενη κύρωση της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο την προσεχή Τετάρτη.

Η νέα τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 1062/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN EXTENDED UNTIL 272059Z AUG 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z AUG 20.