Τύμπανα πολέμου από Ερντογάν: Αφήστε τις ψευτομαγκιές στο Αιγαίο - Θα κάνουμε οτιδήποτε: πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Ταγίπ Ερντογάν που για πρώτη φορά απειλεί ανοιχτά με πόλεμο την Ελλάδα. Μάλιστα, το κάνει μόλις λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ, Χάικο Μάας, σε Αθήνα και Άγκυρα, με στόχο να οδηγήσει τις δύο χώρες στο τραπέζι για έναν εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε οργισμένο ύφος στην 949η επέτειο της μάχης του Μαντζικέρτ, για πρώτη φορά απείλησε ακόμη και με στρατιωτική επέμβαση, κάνοντας λόγο για «ψευτομαγκιές στο Αιγαίο»: «Αυτoί που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν σε άθλια κατάσταση την Ανατολία τώρα κάνουν ψευτομαγκιές στο Αιγαίο, είναι σαν την ψυχολογία να σφυρίζουν μέσα στο νεκροταφείο. Ο φόβος δεν ωφελεί στον θάνατο. Η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα θα πάρει αυτό που δικαιούται. Όπως δεν έχουμε βλέψεις στα δικαιώματα και στην κυριαρχία και τα συμφέροντα κανενός έτσι δεν θα υποχωρήσουμε από τα δικά μας. Γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε οτιδήποτε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό. Τους καλούμε να συμμαζευτούν να αποφύγουν ενέργειες που θα τους οδηγήσουν σε καταστροφή».

Φωτογραφίζοντας την Ελλάδα, έστειλε οργισμένο μήνυμα: «Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που πρέπει να δοκιμαστεί η υπομονή, η δυνατότητα και η αποφασιστικότητά της. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αν λέμε πως το κάνουμε, σημαίνει πως το κάνουμε και πληρώνουμε και το τίμημα. Αν υπάρχει κανείς που θέλει να μας αντιμετωπίσει και να πληρώσει τίμημα, ας έρθει. Αν δεν υπάρχει, ας φύγουν από μπροστά μας να κάνουμε τη δική μας δουλειά».

Η Γαλλία προειδοποίησε σήμερα την Τουρκία πως η Ανατολική Μεσόγειος δεν μπορεί να αποτελέσει «πεδίο παιγνιδιών» για εθνικές «φιλοδοξίες».

«Η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε περιοχή έντασης. Ο σεβασμός για το διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», ανέφερε η γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί σε μήνυμά της στο Twitter προσθέτοντας πως η Ανατολική Μεσόγειος «δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο παιγνιδιών για τις φιλοδοξίες ορισμένων, είναι ένα κοινό αγαθό».

La Méditerranée orientale se transforme en un espace de tensions. Le respect du droit international doit être la règle et non l'exception. Avec nos partenaires chypriotes, grecs et italiens nous entamons un exercice militaire dès aujourd'hui avec des moyens aériens et maritimes