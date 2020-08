Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία: Νέα Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Αν. Μεσόγειο

Στην έκδοση νέας Navtex για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προχώρησε το πρωί της Πέμπτης η Άγκυρα λίγο πριν τη λήξη της προηγούμενης Navtex, τορπιλίζοντας κι άλλο το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μία ημέρα μετά την προαναγγελία του Έλληνα πρωθυπουργού για επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 μίλια και στη σκιά της παρέμβασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, η Τουρκία θα πραγματοποιήσει άσκηση με πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. H άσκηση θα πραγματοποιηθεί στα ανοικτά της ακτής του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέτα), βορειοανατολικά της Κύπρου.

Δείτε τη νέα Navtex:

TURNHOS N/W : 1080/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 09:30)

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N – 034 52.00 E

36 31.63 N – 035 14.20 E

36 27.11 N – 035 08.32 E

36 28.03 N – 035 05.55 E

36 24.23 N – 035 04.07 E

36 32.00 N – 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

Yeni Safak: Το Oruc Reis δεν επιστρέφει, θα κάνει έρευνες σε Ρόδο και Καστελόριζο

Υπενθυμίζεται πως η τουρκική Υeni Safak μετέδωσε πως το σεισμογραφικό πλοίο Oruc Reis αναμένεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του χωρίς να επιστρέψει στο λιμάνι.

«Οι προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες του Oruç Reis στο πλαίσιο της τρέχουσας Navtex και τις νέες Navtex που θα ανακοινωθούν στο μέλλον θα επεκταθούν μέχρι τα τέλη των ελληνικών χωρικών υδάτων νότια του νησιού Καστελόριζο και δυτικά του νησιού της Ρόδου» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Πάντως, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος στην Τουρκία, αναφέρονται με πολύ αρνητικά σχόλια στην απόφαση της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ν,μ, στο Ιόνιο Πέλαγος, ερμηνεύοντας την ενέργεια ως «πρόκληση» και «κίνηση που θα κλιμακώσει την ένταση» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Εκνευρισμός Άγκυρας μετά την παρέμβαση Τραμπ

Η ανακοίνωση της Τουρκίας για τη νέα NAVTEX έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την προσπάθεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις οποίες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «ο πρόεδρος Τραμπ επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να δεσμευτούν σε διάλογο, ο οποίος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών τους». Η πρωτοβουλία για την επικοινωνία ανήκε στον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον ευχαριστεί για το ενδιαφέρον του, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται σε εξέλιξη το Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνομιλία που είχαν οι δύο άνδρες, ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Τουρκίας, σημειώνοντας πως βάζουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα σταματήσει άμεσα τις προκλητικές της ενέργειες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ανησυχία της Ουάσιγκτον για την αυξημένη ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, δύο νατοϊκών συμμάχων, στην Ανατολική Μεσόγειο. «Ο πρόεδρος Τραμπ επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να δεσμευτούν σε διάλογο, ο οποίος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών τους» ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας, Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν για διμερή και περιφερειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.