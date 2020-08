«Τραβάει το σχοινί» η Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε επ' αόριστον τις σεισμικές έρευνες, αλλά ελάτε για διάλογο» - Νέα Navtex για άσκηση με πυρά στην Αν. Μεσόγειο

Στην «κόψη του ξυραφιού» είναι οι ελληνοτουρικές σχέσεις, με την Άγκυρα να εμμένει στις προκλητικές δηλώσεις και στις πειρατικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο εκνευρισμός της Τουρκίας είναι φανερός, ύστερα από την προαναγγελία του Έλληνα πρωθυπουργού για επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 μίλια και στη σκιά της παρέμβασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, με νέες του δηλώσεις στο πρακτορείο «Ανατολή» τόνισε ότι θα συνεχιστούν επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνές:

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας. Εχουμε τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες.

«Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματα μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Οσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας κατηγόρησε την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αναφορικά με τη συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ, τονίζοντας ότι «έχασαν και οι δυο τους». «Όσο και να θέλετε να φέρετε από πίσω σας την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε πάρτε και ολο τον κόσμο μαζί σας, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε την πραγματικότητα. Δύο επί δύο δεν κάνει πέντε, κάνει τέσσερα», πρόσθεσε.

Μάλιστα, όπως είπε, σύμφωνα με το Anadolu, «θα είμαστε χαρούμενοι να φιλοξενήσουμε τους Έλληνες ομολόγους μας εάν αποφασίσουν να κάνουν συνομιλίες τις επόμενες μέρες».

Yeni Safak: Το Oruc Reis θα συνεχίσει προς Καστελόριζο

Υπενθυμίζεται πως η τουρκική Υeni Safak μετέδωσε πως το σεισμογραφικό πλοίο Oruc Reis αναμένεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του χωρίς να επιστρέψει στο λιμάνι.

«Οι προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες του Oruc Reis στο πλαίσιο της τρέχουσας Navtex και τις νέες Navtex που θα ανακοινωθούν στο μέλλον θα επεκταθούν μέχρι τα τέλη των ελληνικών χωρικών υδάτων νότια του νησιού Καστελόριζο και δυτικά του νησιού της Ρόδου» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Πάντως, από χθες έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος στην Τουρκία, αναφέρονται με πολύ αρνητικά σχόλια στην απόφαση της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ν,μ, στο Ιόνιο Πέλαγος, ερμηνεύοντας την ενέργεια ως «πρόκληση» και «κίνηση που θα κλιμακώσει την ένταση» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Νέα Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Αν. Μεσόγειο

Νωρίτερα, η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση νέας Navtex για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λίγο πριν τη λήξη της προηγούμενης Navtex.

Ειδικότερα, η Τουρκία θα πραγματοποιήσει άσκηση με πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. H άσκηση θα πραγματοποιηθεί στα ανοικτά της ακτής του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέτα), βορειοανατολικά της Κύπρου.

Δείτε τη νέα Navtex:

TURNHOS N/W : 1080/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 09:30)

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N – 034 52.00 E

36 31.63 N – 035 14.20 E

36 27.11 N – 035 08.32 E

36 28.03 N – 035 05.55 E

36 24.23 N – 035 04.07 E

36 32.00 N – 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

Εκνευρισμός Άγκυρας μετά την παρέμβαση Τραμπ

Η ανακοίνωση της Τουρκίας για τη νέα NAVTEX έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την προσπάθεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις οποίες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «ο πρόεδρος Τραμπ επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να δεσμευτούν σε διάλογο, ο οποίος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών τους». Η πρωτοβουλία για την επικοινωνία ανήκε στον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον ευχαριστεί για το ενδιαφέρον του, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται σε εξέλιξη το Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνομιλία που είχαν οι δύο άνδρες, ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Τουρκίας, σημειώνοντας πως βάζουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα σταματήσει άμεσα τις προκλητικές της ενέργειες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ανησυχία της Ουάσιγκτον για την αυξημένη ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, δύο νατοϊκών συμμάχων, στην Ανατολική Μεσόγειο. «Ο πρόεδρος Τραμπ επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να δεσμευτούν σε διάλογο, ο οποίος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών τους» ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας, Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν για διμερή και περιφερειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανένδοτοι οι Τούρκοι, λέει η Γερμανία – «Μασάζ» Μέρκελ σε Ερντογάν

Εν μέσω των αλλεπάλληλων τουρκικών προκλήσεων, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ θα προσπαθήσει να κατευνάσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Παρασκευή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο. Η συγκεκριμένη είδηση φτάνει μετά την άκαρπη διαμοσολάβηση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Χάικο Μάας, για την αποκλιμάκωση της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Μάλιστα, ένα ανοιχτό μικρόφωνο «πρόδωσε» έναν ενδιαφέροντα διάλογο του Μπορέλ με την Άνεγκρετ Κράμπ Κάρενμπαουερ και αποκάλυψε την ανένδοτη στάση της Τουρκίας απέναντι στις απόπειρες αποκλιμάκωσης της έντασης.

Ερωτηθείσα την Τετάρτη από τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής πώς εξελίχθηκαν οι επαφές με Αθήνα και Άγκυρα, η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας, η οποία προφανώς δεν είχε αντιληφθεί ότι το μικρόφωνο ήταν ανοιχτό, απάντησε: «Δύσκολα. Λίγο πιο ομαλά με την ελληνική πλευρά, αλλά πολύ δύσκολα με την τουρκική πλευρά».

Ο Μπόρελ απάντησε ότι «οι Τούρκοι είναι πολύ εκνευρισμένοι με τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο» και ότι «πιστεύουν ότι οι Έλληνες δεν είναι αξιόπιστοι». «Η Άνγκελα Μέρκελ θα ενημερώσει τον Ερντογάν την Παρασκευή» του απάντησε η γερμανίδα υπουργός.

“Çok zor. Yunan tarafında biraz daha kolay ama Türk tarafında çok sert.”



AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer’e Alman Dışişleri Bakanı Maas’ın #Yunanistan ve #Türkiye ziyaretlerinin nasıl geçtiği sorusuna Karrenbauer'in yanıtı. pic.twitter.com/he2xdWVBvm — EHA MEDYA (@eha_medya) August 26, 2020

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η κ. Καρενμπάουερ δήλωσε ότι η ελληνοτουρκική κρίση δεν είναι μόνο θέμα των δυο χωρών, αλλά «μας άφορα όλους την ΕΕ και το ΝΑΤΟ». «Η Γερμανία προσπαθεί να μεσολαβήσει και να δρομολογήσει πολιτική λύση. Πρόκειται για σύνθετα ζητήματα, δεν λύνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τους κ. Παναγιωτόπουλο και (τον κύπριο υπουργό Άμυνας) Πετρίδη συμφωνήσαμε στην ανάγκη αποκλιμάκωσης» πρόσθεσε η υπουργός Άμυνας.