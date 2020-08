Επιμένει στις προκλήσεις η Τουρκία: Νέα NAVTEX για το Oruc Reis - Εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας μέχρι 1η Σεπτεμβρίου - Πώς απαντά η Αθήνα (χάρτης)

Προκλήσεων συνέχεια από την Τουρκία, η οποία σήμερα Πέμπτη εξέδωσε νέα Navtex, με την οποία παρατείνει τις σχεδιαζόμενες έρευνες του σεισμογραφικού πλοίου Oruc Reis έως την 1η Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είχε προαναγγείλει ότι οι σεισμικές έρευνες θα συνεχιστούν επ'αόριστον, ενώ η Άγκυρα εξέδωσε Navtex και για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσε νέα NAVTEX για το Oruc Reis, με την Άγκυρα να δεσμεύει περιοχή που είναι κοντά στην αρχική Navtex, εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά για να συνεχιστούν οι έρευνες του Oruc Reis. Σύμφωνα με την αναγγελία, το Oruc Reis θα παραμείνει για έρευνες στην περιοχή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Δείτε τον χάρτη:

Παράλληλα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο στο οποίο φαίνεται το Oruc Reis συνοδευόμενο από τον τουρκικό στολίσκο να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι «συνεχίζει την πορεία του».

Διπλωματικές πηγές: Ιδού ποιος δεν θέλει αποκλιμάκωση

Με αιχμηρό τρόπο απαντούν διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα με αφορμή νέα προκλητική navtex της Τουρκίας.

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά», σχολιάζουν.

Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Αν. Μεσόγειο

Στην έκδοση νέας Navtex για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προχώρησε το πρωί της Πέμπτης η Άγκυρα για άσκηση με πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. H άσκηση θα πραγματοποιηθεί στα ανοικτά της ακτής του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέτα), βορειοανατολικά της Κύπρου.

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις Ακάρ

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, με νέες του δηλώσεις στο πρακτορείο «Ανατολή» τόνισε ότι θα συνεχιστούν επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνές:

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας. Εχουμε τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες.

«Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματα μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Οσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας κατηγόρησε την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αναφορικά με τη συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ, τονίζοντας ότι «έχασαν και οι δυο τους». «Όσο και να θέλετε να φέρετε από πίσω σας την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε πάρτε και ολο τον κόσμο μαζί σας, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε την πραγματικότητα. Δύο επί δύο δεν κάνει πέντε, κάνει τέσσερα», πρόσθεσε.

Μάλιστα, όπως είπε, σύμφωνα με το Anadolu, «θα είμαστε χαρούμενοι να φιλοξενήσουμε τους Έλληνες ομολόγους μας εάν αποφασίσουν να κάνουν συνομιλίες τις επόμενες μέρες».

Εκνευρισμός Άγκυρας μετά την παρέμβαση Τραμπ

Οι ανακοινώσεις της Τουρκίας για τη νέες NAVTEX έρχονται μόλις λίγες ώρες μετά την προσπάθεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις οποίες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «ο πρόεδρος Τραμπ επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να δεσμευτούν σε διάλογο, ο οποίος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών τους». Η πρωτοβουλία για την επικοινωνία ανήκε στον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον ευχαριστεί για το ενδιαφέρον του, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται σε εξέλιξη το Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνομιλία που είχαν οι δύο άνδρες, ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Τουρκίας, σημειώνοντας πως βάζουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα σταματήσει άμεσα τις προκλητικές της ενέργειες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ανησυχία της Ουάσιγκτον για την αυξημένη ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, δύο νατοϊκών συμμάχων, στην Ανατολική Μεσόγειο. «Ο πρόεδρος Τραμπ επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να δεσμευτούν σε διάλογο, ο οποίος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών τους» ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας, Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν για διμερή και περιφερειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.