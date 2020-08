Νέο προκλητικό βίντεο από το Anadolu με το Oruc Reis: Το συνοδεύουν πολεμικά σκάφη (βίντεο)

Tο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο στο οποίο φαίνεται το Oruc Reis συνοδευόμενο από τον τουρκικό στολίσκο να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι «συνεχίζει την πορεία του».

Oruç Reis Gemisi görevine devam ediyor pic.twitter.com/4LCN1fY9lj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 27, 2020

Νέα προκλητική NAVTEX

Προκλήσεων συνέχεια από την Τουρκία, η οποία σήμερα Πέμπτη εξέδωσε νέα Navtex, με την οποία παρατείνει τις σχεδιαζόμενες έρευνες του σεισμογραφικού πλοίου Oruc Reis έως την 1η Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είχε προαναγγείλει ότι οι σεισμικές έρευνες θα συνεχιστούν επ'αόριστον, ενώ η Άγκυρα εξέδωσε Navtex και για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσε νέα NAVTEX για το Oruc Reis, με την Άγκυρα να δεσμεύει περιοχή που είναι κοντά στην αρχική Navtex, εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά για να συνεχιστούν οι έρευνες του Oruc Reis. Σύμφωνα με την αναγγελία, το Oruc Reis θα παραμείνει για έρευνες στην περιοχή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Δείτε τον χάρτη:

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δημοσίευμα της Γενί Σαφάκ αναφέρει πως το «Oruc Reis» δεν πρόκειται να επιστρέψει σήμερα στην Τουρκία, εξαιτίας της στάσης της Ελλάδας που σαμποτάρει την αναζήτηση λύσης, και θα διευρύνει τις έρευνές του, φτάνοντας ίσως και κοντά στο Καστελόριζο και δυτικά της Ρόδου.