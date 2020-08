Φρένο στην τουρκική προκλητικότητα: Με anti-navtex απαντά η Αθήνα – Διπλωματικές πηγές καρφώνουν την Άγκυρα

Παράνομη νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία με την οποία παρατείνεται η παρουσία του Οruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Για μία ακόμα φορά η Αθήνα επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά και απαντάει με αντί-Navtex, όπως κάνει κατά πάγια τακτική.

Συγκεκριμένα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας (σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθμοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλόμενους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H αναγγελία του σταθμού Ηρακλείου στα αγγλικά:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN

Διπλωματικές πηγές: Ιδού ποιος δεν θέλει αποκλιμάκωση

Με αιχμηρό τρόπο απαντούν διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα με αφορμή νέα προκλητική navtex της Τουρκίας.

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά», σχολιάζουν.

Η νέα τουρκική παράνομη navtex

Ειδικότερα, η Τουρκία την Πέμπτη εξέδωσε νέα Navtex, με την οποία παρατείνει τις σχεδιαζόμενες έρευνες του σεισμογραφικού πλοίου Oruc Reis έως την 1η Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είχε προαναγγείλει ότι οι σεισμικές έρευνες θα συνεχιστούν επ'αόριστον, ενώ η Άγκυρα εξέδωσε Navtex και για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσε νέα NAVTEX για το Oruc Reis, με την Άγκυρα να δεσμεύει περιοχή που είναι κοντά στην αρχική Navtex, εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά για να συνεχιστούν οι έρευνες του Oruc Reis. Σύμφωνα με την αναγγελία, το Oruc Reis θα παραμείνει για έρευνες στην περιοχή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Δείτε τον χάρτη:

Νέο προπαγανδιστικό βίντεο με το Oruc Reis

Παράλληλα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο στο οποίο φαίνεται το Oruc Reis συνοδευόμενο από τον τουρκικό στολίσκο να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι «συνεχίζει την πορεία του».

Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Αν. Μεσόγειο

Στην έκδοση νέας Navtex για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προχώρησε το πρωί της Πέμπτης η Άγκυρα για άσκηση με πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. H άσκηση θα πραγματοποιηθεί στα ανοικτά της ακτής του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέτα), βορειοανατολικά της Κύπρου.

Προκαλεί ο Ακάρ

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, με νέες του δηλώσεις στο πρακτορείο «Ανατολή» τόνισε ότι θα συνεχιστούν επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνές:

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας. Εχουμε τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες.

«Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματα μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Οσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας κατηγόρησε την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αναφορικά με τη συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ, τονίζοντας ότι «έχασαν και οι δυο τους». «Όσο και να θέλετε να φέρετε από πίσω σας την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε πάρτε και ολο τον κόσμο μαζί σας, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε την πραγματικότητα. Δύο επί δύο δεν κάνει πέντε, κάνει τέσσερα», πρόσθεσε.

Μάλιστα, όπως είπε, σύμφωνα με το Anadolu, «θα είμαστε χαρούμενοι να φιλοξενήσουμε τους Έλληνες ομολόγους μας εάν αποφασίσουν να κάνουν συνομιλίες τις επόμενες μέρες».

Σκληρές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών F-16 μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκικά μαχητικά, παρενόχλησαν δύο ελληνικά F-16 στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Το περιστατικό συνέβη ενώ τα ελληνικά μαχητικά επέστρεφαν στη Σούδα από την Κύπρο, όπου συμμετείχαν στην κοινή άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας σε διάφορα σενάρια με τα γαλλικά Rafale και σε συνεργασία με τις ναυτικές δυνάμεις των τεσσάρων χωρών.

Ωστόσο, παρενέβησαν ελληνικά F-16 που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή που προχώρησαν στην άμεση αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών.

Μεγάλη άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας με γαλλικά μαχητικά

Τρίωρη άσκηση στην οποία συμμετείχαν δύο γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale τα οποία μετασταθμεύουν στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου της Πάφου, ακόμη ένα ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία προσγειώθηκαν χθες στην στρατιωτική βάση της Πάφου στην Κύπρου και ακόμη έξι ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από την Κρήτη ειδικά για τα σημερινά γυμνάσια και πέταξαν μέχρι την Κύπρο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα.

Η άσκηση ξεκίνησε στις 10:30 όταν τα έξι ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από το Καστέλι της Κρήτης και διήρκεσε μέχρι τις 13:30 όταν οι Έλληνες πιλότοι προσγειώθηκαν και πάλι στην Κρήτη.

Στην άσκηση συμμετείχαν δύο γαλλικά Rafale, αεροσκάφη που μετασταθμεύουν από καιρό στην Πάφο, τα δύο ελληνικά F-16 που πήγαν στην Κύπρο την Τετάρτη και ακόμη έξι ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 που απογειώθηκαν από την Κρήτη ειδικά για την πραγματοποίηση της άσκησης στην περιοχή της Κύπρου και δυτικότερα όπου πραγματοποιείται η άσκηση Eunomia (Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Ιταλία οι συμμετέχουσες χώρες).

Την τρίωρη μετακίνηση των μαχητικών διηύθυνε ο ίδιος ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ευρισκόμενος στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συνεπικουρούμενος από τον αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Γεώργιο Μπλιούμη.

Στην άσκηση των 10 μαχητικών αεροσκαφών (8 ελληνικά και 2 γαλλικά) περιλαμβάνονταν και αντικείμενα συνεργασίας με τα ελληνικά πολεμικά πλοία που κινούνται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Καστελόριζου.

Η απογείωση των έξι ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 52+ από την Κρήτη και η προσέγγισή τους στην περιοχή της άσκησης έγινε χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό.