Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις: Άσκηση – μήνυμα στον Ερντογάν με Γαλλία, Κύπρο, Ιταλία

Εικόνες από την κοινή άσκηση Ελλάδας-Γαλλίας-Κύπρου-Ιταλίας EUNOMIA που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου από τις 26 έως και τις 28 Αυγούστου, έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται όπως σημειώνει το ΓΕΕΘΑ, για την πρώτη δραστηριότητα των τεσσάρων χωρών στο πλαίσιο της κοινής επιχειρησιακής παρουσίας τους στην Ανατολική Μεσόγειο για την εφαρμογή και το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Από τη χώρα μας συμμετείχε η Φρεγάτα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ με το οργανικό της Ελικόπτερο, Ομάδα Ανορθόδοξου Πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, 2 Αεροσκάφη (Α/Φ) F-16 BLK 52+ Advanced (τα οποία μεταστάθμευσαν στην Αεροπορική Βάση «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» στην Πάφο), 6 Α/Φ F-16 BLK 52+ (τα οποία μετέβησαν αυθημερόν στην περιοχή της δραστηριότητας και με την λήξη της επέστρεψαν στη βάση τους), 1 Α/Φ ΑΣΕΠΕ και 1 Μεταγωγικό Α/Φ C-130, το οποίο μετέφερε προσωπικό και υλικά για την υποστήριξη των Μαχητικών Α/Φ.

Την τελευταία ημέρα, την δραστηριότητα παρακολούθησαν εκπρόσωποι και των τεσσάρων Χωρών της QUAD, μεταξύ των οποίων και Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού.

Η ναυαρχίδα του Γαλλικού στόλου, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle συνοδευόμενο από άγνωστο αριθμό πλοίων και υποβρυχίων του γαλλικού πολεμικού ναυτικού αναμένεται να καταπλεύσει άμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με δημοσιεύματα Γαλλικών Μέσων ενημέρωσης τα οποία επικαλούνται σχετική πληροφόρηση από το Γαλλικό Υπουργείο Αμύνης, δημοσιεύματα τα οποία αναμεταδίδει η ΕΡΤ.

Το «κόσμημα» στο στέμμα του γαλλικού ναυτικού καταπλέει στη Μεσόγειο σε μια «μη προσδιορισμένη αποστολή», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, όπως του γαλλικού lemarin.ouest-france.fr.

Όντας το σημαντικότερο στρατηγικό όπλο της Γαλλίας, δεν έχουν ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας περισσότερες λεπτομέρειες, όπως όμως επισημαίνουν στρατιωτικοί αναλυτές, ο απόπλους από τo ναύσταθμο της Toulon γίνεται με το αεροπλανοφόρο σε «ετοιμότητα μάχης», δηλαδή με πλήρες πολεμικό φορτίο το οποίο περιλαμβάνει πλήθος μαχητικών αεροσκαφών Rafale, ιπτάμενα ραντάρ και στρατηγικό οπλισμό πυραύλων μέγιστης ακτίνας δράσης, αντι-υποβρυχιακό οπλοστάσιο καθώς και τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα εντοπισμού, στόχευσης και ηλεκτρονικών παρεμβολών που έχει αναπτύξει η γαλλική πολεμική βιομηχανία με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πως δεν υπάρχουν μέσα αντίμετρων στη διάθεση καμμίας άλλης χώρας.

Την ένταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο σχολίασε ο Πάππας Φραγκίσκος ο οποίος μάλιστα έκανε έκκληση για διάλογο.

Ο ποντίφικας, πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Με ανάρτηση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter αναφέρει:

«Παρακολουθώ με ανησυχία την ένταση που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο και απευθύνω έκκληση για δημιουργικό διάλογο και σεβασμό του διεθνούς δικαίου για την επίλυση των διαφορών που απειλούν την ειρήνη και τους λαούς της περιοχής».

I follow with concern the tensions in the Eastern Mediterranean area and I appeal for constructive dialogue and respect for international law to resolve the conflicts that threaten the peace of the peoples of that region.