Με αντι-NAVTEX απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα - Οι Τούρκοι στέλνουν το Oruc Reis για έρευνες προς το Καστελόριζο έως τις 12 Σεπτεμβρίου

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι, που εξέδωσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας νέα NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis και των πλοίων που το συνοδεύουν, αυτή τη φορά βορειότερα και συγκεκριμένα προς το Καστελόριζο. Μάλιστα αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε αντι-NAVTEX ως απάντηση στην τουρκική πρόκληση.

Στην αντι-NAVTEX τονίζεται ότι είναι άκυρη η τουρκική NAVTEX, έχει εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και η τουρκική δραστηριότητα είναι παράνομη καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Προφανώς η νέα NAVTEX της Άγκυρας αποτελεί συνέχεια των όσων είχαν προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Ερντογάν, υπουργούς και στελέχη του κόμματός, οι οποίοι είχαν βάλει στο «στόχαστρο» με εμπρηστικές δηλώσεις τους το Καστελόριζο.

Πράγματι, όπως θα δείτε και στο χάρτη, η περιοχή που δεσμεύτηκε βρίσκεται ανάμεσα στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου και την Κύπρο. Η νέα οδηγία έχει ισχύ έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex!: Son dakika haberine göre; Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi. https://t.co/nqeapySsgQ #Türkçe #SonDakika #Gündem pic.twitter.com/Jqy0zfJgcF — Türkçe (@turkce) August 31, 2020

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Δείτε τον χάρτη της προηγούμενης NAVTEX που επρόκειτο να λήξει την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλιμάκωνε τις εμπρηστικές του δηλώσεις, τόσο ενάντια στη χώρα μας, όσο και ενάντια στη Γαλλία, η οποία στέλνει στην Ανατολική Μεσόγειο τη ναυαρχίδα του στόλου της, το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ.

Ειδικότερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του στην Κερασούντα δήλωσε: «Τη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας. Όσοι κάνουν τους μάγκες, επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες, τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους». Είπε επίσης πως: «Δεν θα επιτρέψουμε πειρατείες και ληστείες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Αξίζει να σημειωθεί πως το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος είχε νωρίτερα υιοθετήσει τουρκικά δημοσιεύματα για «στρατιωτική αποστολή της Ελλάδας στο Καστελόριζο». Μάλιστα, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε πως «εάν η Ελλάδα συνεχίσει να αυξάνει την ένταση στην περιοχή τότε «η χαμένη θα είναι εκείνη». Προφανώς η εν λόγω NAVTEX εντάσσεται στο σχεδιασμό της Άγκυρας να απομονώσει το Καστελόριζο.

«Στα μέσα ενημέρωσης δημοσιεύτηκαν ειδήσεις σχετικά με στρατιωτική αποστολή της Ελλάδας στο Καστελόριζο. Το καθεστώς που διέπει το Καστελόριζο είναι αυτό της αποστρατιωτικοποίησης με βάση τη συνθήκη του Παρισιού το 1947. Εάν οι ειδήσεις στον Τύπο είναι σωστές, αυτό είναι μια ένδειξη της έλλειψης νομιμότητας στην Ελλάδα και της πραγματικής πρόθεσής της για την Ανατολική Μεσόγειο» είπε ο Ακσόι, και συμπλήρωσε: «Απορρίπτουμε τυχόν παράνομες τροποποιήσεις σχετικά με το καθεστώς του νησιού».

Μάλιστα, επιμένοντας στους υψηλούς τόνους, υποστήριξε: «Τονίζουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε μια τέτοια πρόκληση να επιτύχει τον σκοπό της απέναντι από τις ακτές μας. Τέτοιες προκλητικές ενέργειες δεν θα βοηθήσουν καθόλου την Ελλάδα. Εάν η Ελλάδα συνεχίσει να αυξάνει την ένταση στην περιοχή, η χαμένη θα είναι εκείνη. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα, που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και τα συμφέροντά της μέχρι τέλους».

Πού το πάει ο Ερντογάν

Όπως χαρακτηριστικά είχε εξηγήσει ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης στον «Alpha 989» και την εκπομπή «Στον Alpha Αλλιώς» με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο: «Επιδίωξη της Τουρκίας να αποκόψει το Καστελόριζο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και δεν το έχει καταφέρει. Η Τουρκία δεν θέλει να καταλάβει το Καστελόριζο, θέλει να δείξει ότι η Ελλάδα πρέπει να μετρά τις θαλάσσιες ζώνες μέσω της ηπειρωτικής χώρας και όχι στα νησιά. Είναι πάρα πολύ έωλη η τουρκική νομική επιχειρηματολογία, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Ο Ερντογάν τα έχει κάνει έναν αχταρμά. Δεν προκύπτει λογική συνέχεια από την επιχειρηματολογία της (…) δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική τα επιχειρήματά της. Στο τέλος της ημέρα η Τουρκία δεν θέλει να επικρατήσει το Δίκαιο της Θάλασσα αλλά να επικρατήσει η δική της ισχύς. Θέλει να διαμορφώσει ασφυκτική ατζέντα για την Ελλάδα», είπε εν συνεχεία ο κ. Φίλης.