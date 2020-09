Περιπλέκεται η κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο: Τουρκικές NAVTEX για ρωσικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά - Νέες παρεμβάσεις από ΗΠΑ και ΕΕ

Επικίνδυνη κλιμάκωση παρατηρείται στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία εξέδωσε δύο νέες Navtex για ασκήσεις του ρωσικού στόλου με πραγματικά πυρά στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αλλά και ανατολικά της Κύπρου. Εν μέσω της αυξανόμενης προκλητικότητας, ο διεθνής παράγοντας κάνει νέες παρεμβάσεις, η Αθήνα απαντά με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, ενώ στο εσωτερικό της χώρας μας έχει φουντώσει η συζήτηση για αγορές όπλων από τη Γαλλία, συστήματα που θα δώσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της γειτονικής χώρας.

Αργά τη νύχτα ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε τη διπλή NAVTEX με την ονομασία «ρωσικές ασκήσεις πυρός». Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 8-22 Σεπτεμβρίου και 17-25 Σεπτεμβρίου από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με την Αγκυρα να τονίζει πως κατά τη διάρκεια των ασκήσεων δεν πρέπει να ενοχληθεί το Oruc Reis το οποίο κάνει έρευνες στην περιοχή.

Η πρώτη NAVTEX αφορά τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου και στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 του ίδιου μήνα.

Η δεύτερη άσκηση θα πραγματοποιηθεί στα ανατολικά της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 του ίδιου μήνα.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ragıp Soylu, σε ανάρτησή του στο Twitter, δημοσίευσε τις περιοχές του χάρτη στις οποίες αναφέρονται οι τουρκικές NAVTEX.

Interesting:



Turkey issues two NAVTEX in Eastern Mediterranean for Russian firing exercises pic.twitter.com/uK1ZzWOyTy