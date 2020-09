USS Hershel Woody Williams: Ποιο είναι το θηριώδες πλοίο των ΗΠΑ στη Σούδα (Βίντεο)

Στη Σούδα θα είναι πλέον η μόνιμη έδρα του USS Hershel «Woody» Williams, του πλοίου γίγαντα των Αμερικανών, μια επιλογή στρατηγικής σημασίας σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, που σημείωσε ότι «συμβολίζει την στρατηγική συνεργασία που υπάρχει και θα συνεχίσει να αυξάνεται».

«Θα αναφέρω σήμερα ότι το USS Hershel Williams, θα έρθει στη Σούδα και είναι μια τέλεια επιλογή στρατηγική θέση και συμβολίζει ότι η σχέση μας γίνεται πιο ισχυρή» είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τη διευρυμένη συνάντηση που είχαν στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα.

Την άφιξη του της πλωτής βάσης USS Hershel «Woody» Williams στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σούδα είχε προαναγγείλει ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.

Kalimera! NSA Souda Bay welcomed #USSHershelWoodyWilliams to Souda Bay this morning. Check out these cool photos of the arrival. @CNREURAFCENT @USEmbassyAthens @USNavyEurope pic.twitter.com/SBtxy3QJb1