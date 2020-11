Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία - Νέα ΝAVTEX για το Oruc Reis

Λίγες ώρες μετά την προκλητική ΝAVTEX της Τουρκίας με την οποία ζητούσε την αποστρατιωτικοποίηση της Σαμοθράκη, της Λήμνου, της Χίου και της Σάμου επικαλούμενη τη συνθήκη της Λωζάνης, η Άγκυρα εξέδωσε νέα ΝAVTEX για το τουρκικό ερευνητικό «Oruc Reis».

Η νέα οδηγία αφορά περιοχή νότια του Καστελλόριζου και έχει ισχύ έως τις 23 Νοεμβρίου.

Η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1404/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-11-2020 11:30)

TURNHOS N/W : 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N - 028 28.79 E

2) 36 42.27 N - 028 28.76 E

3) 36 38.94 N - 028 31.79 E

4) 36 37.01 N - 028 34.59 E

5) 36 36.33 N - 028 40.12 E

6) 36 36.48 N - 028 41.70 E

7) 36 33.56 N - 028 44.02 E

8) 36 31.68 N - 028 46.02 E

9) 36 30.80 N - 028 47.54 E

10) 36 30.41 N - 028 49.59 E

11) 36 29.92 N - 028 49.92 E

12) 34 16.84 N - 030 16.41 E

13) 34 14.22 N - 029 55.82 E

14) 33 49.64 N - 030 10.33 E

15) 33 48.30 N - 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.

Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα NAVTEX έληγε στις 14 Νοεμβρίου, ωστόσο η τουρκική πλευρά επισπεύδει την ανανέωσή της, όπως είχε πράξει και με την προηγούμενη.