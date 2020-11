Ανατροπή για την Πολεμική Αεροπορία: Το σχέδιο για 6+18 F-35 – Πότε έρχεται στη Βουλή η συμφωνία για τα Rafale

Την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις δεν σταματούν τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα στρατιωτική και πολιτική ηγεσία εξετάζουν τρόπους για περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται με κάθε πιθανό τρόπο η ενίσχυση του οπλοστασίου της Πολεμικής Αεροπορίας ώστε πέραν την αναμφίβολης ποιοτικής υπεροχής σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού να υπάρξει και υπεροχή σε οπλικά συστήματα.

Πέραν της απόκτησης μίας μοίρας γαλλικών Rafale που δίνουν ποιοτικό προβάδισμα έναντι της Τουρκίας και της αναβάθμισης 85 F-16 σε επίπεδο Viper η Ελλάδα εξετάζει και την απόκτηση του υπερσύγχρονου F-35.

6+18 F-35 «βλέπει» η Αθήνα

Καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η «Καθημερινή της Κυριακής» αναφέρουν πως στο γραφείο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου υπάρχει έτοιμη η πρόταση προς τις ΗΠΑ για απόκτηση έξι μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 με λίγες ώρες πτήσεις. Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στην Ελλάδα ακόμα και εντός του 2021. Αργότερα, όταν οι συνθήκες θα έχουν ωριμάσει η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει επιπλέον 18 νέα αεροσκάφη του ίδιου τύπου και να καταλήξει έχοντας στα χέρια της συνολικά 24 υπερσύγχρονα μαχητικά.

Όπως διευκρινίζει η εφημερίδα η προώθηση του ελληνικού αιτήματος θα γίνει, εκτός απροόπτου, μέσω διακρατικής συμφωνίας τύπου FMS (αμερικανικό Πεντάγωνο), με την αποστολή επιστολής αιτήματος (letter of request) για επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance).

Ως προς τον τρόπο που θα μπορούσε να προχωρήσει γρήγορα η υπόθεση των έξι ελαφρώς μεταχειρισμένων F-35 υπάρχουν αρκετές σκέψεις. Μία εξ αυτών είναι και η χρησιμοποίηση κάποιων από τις προβλέψεις της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) σχετικά με τη χρήση της Σούδας.

Σε σχέση με τα γαλλικά Rafale, μία πλατφόρμα που αναβαθμίζει ποιοτικά την Π.Α. εντός του Δεκεμβρίου θα έρθει στη Βουλή η προμήθεια των γαλλικών μαχητικών και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 η χώρα μας αναμένεται να έχει παραλάβει τα πρώτα έξι μεταχειρισμένα αεροσκάφη.

Συνεργασία με το Ισραήλ

Πέραν τη Γαλλίας και των ΗΠΑ η Ελλάδα επιχειρεί εμβάθυνση της συνεργασίας στον στρατιωτικό τομέα και με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό πέραν των δύο UAV τύπου HERON Που έχουμε αποκτήσει βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την προμήθεια συστημάτων αντιμετώπισης και κατάρριψης drones και UAV.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα οι συζητήσεις γίνονται στο πλαίσιο των επαφών με την ισραηλινή ELBIT, η οποία θα αναλάβει τη δημιουργία Αεροπορικού Κέντρου στην Καλαμάτα.