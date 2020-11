Ελληνοτουρκικά – Με F-35 και αμερικανικές φρεγάτες οι Ένοπλες Δυνάμεις αλλάζουν επίπεδο: Όλο το σχέδιο αναβάθμισης

Την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις δεν σταματούν τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα στρατιωτική και πολιτική ηγεσία εξετάζουν τρόπους για περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται με κάθε πιθανό τρόπο η ενίσχυση του οπλοστασίου της Πολεμικής Αεροπορίας ώστε πέραν την αναμφίβολης ποιοτικής υπεροχής σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού να υπάρξει και υπεροχή σε οπλικά συστήματα.

Οι επιτελείς στο Πεντάγωνο επεξεργάζονται ήδη διάφορες προοπτικές για την ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού με οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας που θα αντιστρέψουν υπέρ της χώρας μας την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο.

Στο οπλοστάσιο και τα F-35;

Έτσι, πέραν απόκτησης μίας μοίρας γαλλικών Rafale που δίνουν ποιοτικό προβάδισμα έναντι της Τουρκίας και της αναβάθμισης 85 F-16 σε επίπεδο Viper η Ελλάδα εξετάζει και την απόκτηση του υπερσύγχρονου F-35.

Καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η «Καθημερινή της Κυριακής» αναφέρουν πως στο γραφείο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου υπάρχει έτοιμη η πρόταση προς τις ΗΠΑ για απόκτηση έξι μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 με λίγες ώρες πτήσεις. Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στην Ελλάδα ακόμα και εντός του 2021. Αργότερα, όταν οι συνθήκες θα έχουν ωριμάσει η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει επιπλέον 18 νέα αεροσκάφη του ίδιου τύπου και να καταλήξει έχοντας στα χέρια της συνολικά 24 υπερσύγχρονα μαχητικά.

Όπως διευκρινίζει η εφημερίδα η προώθηση του ελληνικού αιτήματος θα γίνει, εκτός απροόπτου, μέσω διακρατικής συμφωνίας τύπου FMS (αμερικανικό Πεντάγωνο), με την αποστολή επιστολής αιτήματος (letter of request) για επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance).

Ως προς τον τρόπο που θα μπορούσε να προχωρήσει γρήγορα η υπόθεση των έξι ελαφρώς μεταχειρισμένων F-35 υπάρχουν αρκετές σκέψεις. Μία εξ αυτών είναι και η χρησιμοποίηση κάποιων από τις προβλέψεις της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) σχετικά με τη χρήση της Σούδας.

«Ιπτάμενη ασπίδα» στις τουρκικές προκλήσεις

Όπως έγραψε δε το Newpost, το επόμενο διάστημα θα φύγουν οι πρώτοι ιπτάμενοι από τη 332 Πολεμική Μοίρα ‘’Γεράκι’’ για την Γαλλία. Θα είναι αυτοί που θα πάρουν το ‘’βάπτισμα’’ του πυρός και θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στο νέο απόκτημα της HAF, το υπερσύγχρονο Rafale. Θα ακολουθήσει το επόμενο κύμα και όλοι μαζί θα επιστρέψουν έως το καλοκάιρι στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα μαζί με τα πρώτα Rafale τα οποία αποκτά η Πολεμική Αεροπορία. Στην Ελλάδα θα έρθουν και οι Γάλλοι οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν τα μυστικά του νέου μαχητικού στους Έλληνες πιλότους αλλά και τεχνικούς.

Μέχρι το τέλος του 2021 η Πολεμική Αεροπορία ελπίζει να έχει ήδη αρχίσει και η μαζική μετατροπή των 84 F-16 block 52 + adv σε Viper.Ήδη το πρωτότυπο από την 335 Μοίρα «Τίγρης» προχωρά στις τελευταίες δοκιμές πριν πετάξει για τις ΗΠΑ όπου θα πραγματοποιηθεί ο τελικός έλεγχος όλων των συστημάτων. Με Rafale και Viper, αλλά και τα F-35, στο οπλοστάσιό της η Πολεμική Αεροπορία κάνει το άλμα απέναντι στους γείτονες οι οποίοι πλέον μένουν ακόμα πιο πίσω στη μάχη των αιθέρων.

Στο «μικροσκόπιο» και αμερικανικές φρεγάτες

Επίσης, όπως είχε γράψει το Newpost, στην αρμόδια για τα εξοπλιστικά προγράμματα επιτροπή της Αμερικανικής κυβέρνησης DSCA (Defence Security Cooperation Agency) αποστέλλει εγγράφως το συντομότερο δυνατό και παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια η Αθήνα για τη νέα φρεγάτα του Στόλου, την ενδιάμεση λύση για μεταχειρισμένα πλοία αλλά και την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ κλάσης ΥΔΡΑ που διαθέτει ήδη το Πολεμικό Ναυτικό.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απόκτηση τεσσάρων φρεγατών πολλαπλού ρόλου MMSC (MultiMission Surface Combatant) της εταιρίας Lockheed Martin σε διαμόρφωση την οποία επιθυμεί το Πολεμικό Ναυτικό, παραχώρηση από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό μεταχειρισμένων πλοίων τα οποία άμεσα μπορούν να ενισχύσουν τον Ελληνικό Στόλο και στο πρόγραμμα αναβάθμισης των ΜΕΚΟ κόστους 450 εκ ευρώ.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού φαίνεται ότι καταλήγει στην Αμερικανική πρόταση-χωρίς ακόμη τίποτα να έχει «κλειδώσει»- αφού καλύπτει συνολικά το πακέτο απαιτήσεων με δεδομένο ότι περιλαμβάνει νέα πλοία και μάλιστα με ναυπήγηση αριθμού των φρεγατών σε Ελληνικά ναυπηγεία, δυνατότητα παραχώρησης μεταχειρισμένων Μονάδων και ανάληψη της αναβάθμισης των ΜΕΚΟ από την κατασκευάστρια εταιρία στη διαμόρφωση την οποία επιθυμεί το Πολεμικό Ναυτικό.

Το LOR (Letter Of Request) που θα φτάσει στις ΗΠΑ αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα της Αθήνας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ώστε να αρχίσει η επιμέρους διαπραγμάτευση πάνω σε όλα τα ζητήματα ενδιαφέροντος. Πρόκειται για έγγραφο το οποίο δεν θα είναι δεσμευτικό αλλά σηματοδοτεί επίσημα το Ελληνικό ενδιαφέρον για να δώσουν οι Αμερικανοί τις πρώτες απαντήσεις.

Με την αποστολή του LOR ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για να συζητηθούν όλα όσα αφορούν τη διαμόρφωση της νέας φρεγάτας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πολεμικού Ναυτικού, τον οπλισμό, την υποστήριξη, το κόστος και τον τρόπο αποπληρωμής. Και μπορεί οι MMSC να μην αποτελούν φρεγάτες για άμυνα περιοχής αλλά πολλαπλού ρόλου όμως ενδεχόμενη απόκτησή τους όπως αναφέρουν πηγές από το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβάλει στην ομοιογένεια του Στόλου με ότι αυτό συνεπάγεται σε οπλισμό, εκπαίδευση και συντήρηση ειδικά εάν οι ΜΕΚΟ αναβαθμιστούν από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία.

Επιπλέον το Ελληνικό επιτελείο θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις προς τους Αμερικανούς για την παραχώρηση μεταχειρισμένων πλοίων με τα αντιτορπιλικά Arleigh Burke να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας ακόμα και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα αλλά εντός των επόμενων χρόνων. Η πίεση της Αθήνας για τα πανίσχυρα αντιτορπιλικά θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης παρά το γεγονός ότι προς το παρόν η Ουάσιγκτον παραμένει αρνητική. Στο τραπέζι αναμένεται να πέσει και η πρόταση για παραχώρηση Arleigh Burke με leasing και δυνατότητα στο μέλλον αγοράς τους από την Ελλάδα.

Περισσότερες πιθανότητες παραχώρησης συγκεντρώνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή τα καταδρομικά Ticonderonga αλλά κυρίως οι φρεγάτες LCS οι οποίες παραχωρούνται από τις ΗΠΑ. Το κόστος συντήρησης αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την απόκτηση των καταδρομικών ενώ το Ελληνικό επιτελείο συζητά μόνο για παραχώρηση LCS οι οποίες ήδη επιχειρούν και όχι για παροπλισμένες.

Στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης αναμένεται να βρεθεί και ο τόπος κατασκευής των νέων φρεγατών με την Αθήνα να θέτει ως ξεκάθαρο όρο τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις φρεγάτες να «χτιστούν» σε Ελληνικά ναυπηγεία. Οι Αμερικανοί εμφανίζονται θετικοί σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο η τελική απόφαση θα αποτελέσει και σε αυτή την περίπτωση αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.