Πολιορκεί το Καστελόριζο το Oruc Reis: Φτάνει στα 6 νμ – Με αντι-NAVTEX απαντά η Αθήνα

Την ώρα που η Άγκυρα πολιορκεί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου το Καστελόριζο με νέα NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis έως και 6 νμ από το Ελληνικό νησί η Αθήνα αντεπιτίθεται με αντι-NAVTEX.

Ειδικότερα, ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex που χαρακτηρίζει «παράνομη» νέα τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis σε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου.

Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι ο μη εξουσιοδοτημένος σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex που αφορά σε «παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Επίσης, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει την «αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή».

Ολόκληρη η ελληνική Navtex:

ZCZC HA11

211130 UTC NOV 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 711/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA64-1460/20, THAT REFERS TO ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA INCLUDING GREEK TERRITORIAL SEA, WHERE GREECE HAS THE EXCLUSIVE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES. THIS NAVTEX AREA ALSO OVERLAPS GREEK CONTINENTAL SHELF AND FALLS WITHIN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA WHERE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA64-1460/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 292059 UTC NOV 20.

«Χοντραίνει» το παιχνίδι η Άγκυρα

Στα άκρα οδηγεί την κατάσταση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Αιγαίο καθώς το Oruc Reis προβλέπεται να φτάσει στα έξι ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο με βάση τη νέα παράνομη NAVTEX που παρατείνει την παρουσία του τουρκικού ερευνητικού πλοίου στην περιοχή μέχρι την 29η Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως η στοχοποίηση του ακριτικού νησιού από την Άγκυρα είναι γνωστή από καιρό. Υπενθυμίζεται πως από το Κας (την πόλη απέναντι από το ελληνικό νησί) ο Χουλουσί Ακάρ προκάλεσε πριν από καιρό την Αθήνα σημειώνοντας πως «τα 18 στρατιωτικοποιημένα νησιά της Ελλάδας παραβιάζουν τις διεθνείς συνθήκες, κλιμακώνοντας την ένταση και καταστρέφοντας τον αμοιβαίο διάλογο». Τότε είχε εκφράσει και την ενόχλησή του για την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στο Καστελόριζο. «(Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Καστελόριζο) σαν να μην έχουν άλλο νησί για γιορτή. Τέτοιες κινήσεις μάς ενοχλούν», έλεγε.

Επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» ο Ακάρ

Προκλητικός εμφανίστηκε ξανά ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, επαναφέροντας τη θεωρία της Άγκυρας περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Ο Τούρκος ΥΠΑΜ αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά του Αιγαίου καθώς όπως ισχυρίζεται υπάρχουν νησιά που η κυριαρχία τους δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα. Στο περιθώριο της ομιλίας του στηνν αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρκίας ( ΤUSAS) ο Ακάρ αναφέρθηκε στις εργασίες του Oruc Reis και δήλωσε πως «κάνουμε ξεκάθαρες εργασίες, φανερές. Δεν κρύβουμε κάτι. Κάνουμε επιστημονικές και τεχνικές εργασίες. Τα πλοία μας συνεχίζουν τις εργασίες τους. Είναι ανήθικο να παρουσιάζουν αυτές τις εργασίες ως πρόκληση ή ως αύξηση της έντασης. Δεν έχει καμία σχέση με την ηθική. Παραβλέπουν τις κινήσεις και τις ενέργειες που κάνουν σε νησιά στα οποία με κανέναν τρόπο δεν έχει δοθεί η κυριαρχία τους στην Ελλάδα, και παρουσιάζουν ως πρόκληση τις τεχνικές και τις επιστημονικές εργασίες τις οποίες κάνουμε. Αυτό δεν αρμόζει στη σχέση καλής γειτονίας».

Η νέα navtex (πορτοκαλί περιοχή στον χάρτη) έχει ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της 29ης Νοεμβρίου.

Μία εβδομάδα μετά το σόου Ερντογάν στα Βαρώσια ο Ακάρ αναφέρθηκε και στο Κυπριακό υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων «στην Κύπρο πρέπει να δουν και να αποδεχθούν την παρουσία των Τούρκων η οποία διαρκεί εδώ και πολλούς αιώνες.Πρέπει να τους δώσουν τα δικαιώματα τους. Στη ζήτημα της ισότητας και της κυριαρχίας πρέπει να αποδεχθούν της παρούσες συνθήκες».

Ράπισμα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Την έντονη δυσαρέσκεια της Αμερικανικής Διπλωματίας προκάλεσε το… πικνικ του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα Βαρώσια μετά τη στρατιωτική παρέλαση που προηγήθηκε στα Κατεχόμενα.

Κύκλοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασαν την έντονη ενόχλησή τους για την αντιπαραγωγική όπως τη χαρακτήρισαν ενέργεια του Τούρκου Προέδρου.

«Η πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν στα Βαρώσια, ήταν βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το Κυπριακό η ίδια πηγή ανέφερε: «Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν μια ολοκληρωμένη διευθέτηση για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Ανησυχούμε βαθιά με τη μονομερή απόφαση για το άνοιγμα, ήταν μια προκλητική και αντιπαραγωγική απόφαση».

Μπαράζ υπερπτήσεων σε Αγαθονήσι, Παναγιά και Οινούσσες

Νές υπερπτήσεις πραγματοποίησαν την Παρασκευή τουρκικά μαχητικά πάνω από ελληνικό έδαφος. Συγκεκριμένα, στις 10.12 το πρωί τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη F-16 πραγματοποίησαν υπερπτήση πάνω από το Αγαθονήσι το ένας ζεύγος στα 25.000 πόδια και το άλλο ζεύγος στα 16.000 πόδια.

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 14:15 ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε σε ύψος 24.500 ποδιών νέα υπέρπτηση πάνω από Παναγιά και Οινούσσες.

Όπως έχει ήδη γράψει το Newpost.gr η Άγκυρα ξεκάθαρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα επιζητώντας την ελληνική αντίδραση και δημιουργία επεισοδίου. Μάλιστα οι υπερπτήσεις που πραγματοποιεί έχουν καταγράψει αριθμό ρεκόρ αφού από τις αρχές του 2020 έχουν καταγραφεί σχεδόν όσες υπερπτήσεις είχαν πραγματοποιήσει τα τουρκικά αεροσκάφη την τελευταία δεκαετία!

Και δεν φτάνει το γεγονός ότι οι υπερπτήσεις έχουν εκτιναχθεί, τα τουρκικά αεροσκάφη φέτος πέταξαν έπειτα από δεκαετίες και πάνω από τον 'Εβρο ενώ δεν δίστασαν να παραβιάσουν Εθνικό Εναέριο Χώρο και να πετάξουν ακόμα και πάνω από μεγάλα νησιά, όπως η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος ενώ έφτασαν στο σημείο να προσεγγίσουν και τη Λήμνο όπου βρίσκεται η 133 Σμηναρχία Μάχης η οποία φιολοξενεί αεροσκάφη επιφυλακής.