Νέα τουρκική πρόκληση: Navtex για άσκηση μεταξύ Ρόδου - Καστελορίζου λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής

Νέα navtex εξέδωσε η Τουρκία για άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου λίγο πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα κρίνει την επιβολή ή όχι κυρώσεων σε βάρος της χώρας.

Η νέα προκλητική Navtex έρχεται την ώρα που η «Μέδουσα 10» βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου με τις πρώτες εικόνες να είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1507/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-12-2020 11:29)

TURNHOS N/W : 1507/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, FROM 090500Z DEC 20 TO 100700Z DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100800Z DEC 20.

Κυρώσεις θα ζητήσει η Ελλάδα

Κυρώσεις και εμπάργκο όπλων θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΕΕ στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντας και τόνισε ότι αρκετοί ηγέτες έχουν πειστεί για το προσχηματικό των τουρκικών κινήσεων.

Παράλληλα, ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει την επιβολή κυρώσεων αλλά και απόφαση για εμπάργκο όπλων στη Σύνοδο Κορυφής. Αναφορικά για τις κυρώσεις, υπογράμμισε ότι βρίσκονται στο τραπέζι από τον περασμένο Οκτώβριο και υπενθύμισε ότι η Αθήνα έχει θέσει το ζήτημα του εμπάργκο από τον Νοέμβριο.

Έτοιμη για κυρώσεις η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι έτοιμη να επιβάλει κυρώσεις απέναντι στην συμπεριφορά της Αγκυρας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Τείναμε το χέρι στην Τουρκία τον Οκτώβριο και η αξιολόγησή μας είναι αρνητική με την διαπίστωση της συνέχισης των μονομερών ενεργειών και της εχθρικής ρητορικής. Θα έχουμε μία συζήτηση κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε» για να επιβάλουμε κυρώσεις για την κατάσταση, δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ΕΕ πρέπει να μείνει σταθερή σε αυτά στα οποία κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Θέλουμε να σεβαστούμε να κράτη-μέλη, να σεβαστούμε τα συμφέροντά μας, να υπάρχει συνοχή, εστάλησαν μηνύματα τον Οκτώβριο και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σταθεροί σε αυτά που είπαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου» σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ υπογραμμίζοντας ότι «για την Τουρκία πιστεύω ότι το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού πρέπει να τελειώσει».

Ο κ. Μισέλ προσέθεσε ότι αναφορικά με την Ανατολική Μεσόγειο «εξετάσαμε τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα στο μεταναστευτικό, τα ζητήματα ενέργειας για παράδειγμα αλλά η προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε αυτή την περιοχή σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις μονομερείς προκλήσεις, τις εχθρικές δηλώσεις και το να μη σέβεται τις διεθνείς αρχές».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε ότι αφενός η ΕΕ επιθυμεί περισσότερη σταθερότητα σχετικά με τις σχέσεις της με την Τουρκία, αφετέρου όμως είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, εφόσον η 'Αγκυρα δεν αλλάξει στάση.