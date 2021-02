Η αμερικανο-ισραηλινή απάντηση απέναντι στο Ιράν: Νέα ασπίδα βαλλιστικών πυραύλων Arrow-4

Μια νέα ασπίδα βαλλιστικών πυραύλων, την Arrow-4, αναπτύσσει το Ισραήλ σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραήλ, πρόκειται για άλλο ένα επίπεδο σε ένα αμυντικό σύστημα που οικοδομήθηκε με το βλέμμα στραμμένο στο Ιράν.

Τα ισραηλινά συστήματα αναχαίτισης Arrow-2 και Arrow-3 είναι ήδη επιχειρησιακά ως τμήμα ενός πολυστρωματικού συστήματος για την καταστροφή εισερχόμενων πυραύλων στην ατμόσφαιρα και στο διάστημα.

«Η ανάπτυξη του Arrow-4 από κοινού με τους Αμερικανούς εταίρους μας θα έχει ως αποτέλεσμα ένα τεχνολογικό και επιχειρησιακό άλμα προς τα εμπρός, προετοιμάζοντάς μας για το μελλοντικό πεδίο μάχης και τις εξελισσόμενες απειλές στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς.

The Israel Missile Defense Organization and the U.S. Missile Defense Agency have begun the development of the Arrow-4 system, with @ILAerospaceIAI as the prime contractor for development and production 1/2 pic.twitter.com/emLWMjlmI7